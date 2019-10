Losada recibió al embajador de Cuba y a un amigo del Che Guevara que visitarán Caraguatay

Orestes Pérez Pérez y Carlos “Calica” Ferrer llegaron a Posadas para brindar una charla y participar de la inauguración de una exposición con la figura del líder revolucionario como centro. Los acompaña el director del museo La Pastera, Darío Fuentes. Fueron recibidos por el intendente en su despacho del edificio municipal. Este viernes visitarán el Solar del Che, en Caraguatay.

El embajador de Cuba en la Argentina, Orestes Pérez Pérez y uno de los mejores amigos de Ernesto “Che” Guevara, Carlos “Calica” Ferrer llegaron a Misiones en la mañana de este jueves para participar de una charla y presenciar la inauguración de una exposición sobre la vida del líder de la revolución cubana. Además visitarán Caraguatay, donde se encuentra el Solar del Che, la casa donde Guevara vivió un tiempo de su infancia junto a sus padres.

“El Che tiene una trascencendia, su pensamiento, su propia vida, su altruismo, desinterés. Fue un hombre que abarcó las distintas áreas económicas. En Cuba fue ministro de Industria, presidente del Banco, representó a Cuba en reuniones de organismos internacionales. Contribuyó junto con Fidel a la liberación de Cuba, un hombre con un pensamiento sólido, no solo fue un hombre de acción sino de teoría de los procesos económicos. No hay un área de la vida general que no haya tenido relación con el Che”, analizó Pérez Pérez.

En tanto Ferrer se mostró feliz de poder conocer Misiones, una de las provincias que le faltaba visitar y contó que fue amigo de Ernesto desde los cuatro años. “Mi padre era médico y atendía a Ernesto por su asma”, recordó Calica, autor de un libro sobre la vida del revolucionario titulado “De Ernesto al Che”.

Ferrer destacó el viaje a Caraguatay debido a que vivió dos años en el lugar. “Si quisiera podría macanear, como se hace mucho con la historia del Che, pero él no se acordaba de nada de Misiones. Tenía 2 años, de esa edad nadie recuerda nada”, afirmó.

A pesar del paso del tiempo, Ferrer señaló que todavía sueña con su amigo, con el que compartió el viaje por Latinoamérica. “El Che fue un muchacho como cualquiera que hizo las macanas que hace cualquiera, un tipo macanudo y gran amigo”, afirmó.

Relaciones

El embajador cubano habló además sobre el estado de las relaciones entre Argentina y Cuba y afirmó que a pesar de las diferencias ideológicas se mantienen respetuosas y muy fluidas en asuntos como el turismo y la cultura. “Son relaciones respetuosas. Tenemos relaciones en varios estamentos importantes para los dos países. En la esfera económica comercial mantenemos una relación fluida. Es conocido la cantidad de turistas argentinos que visitan Cuba, alrededor de 100 mil por año. El año que vienen en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, La Habana será invitada de honor. En el área cultural hay un intercambio fluido y permanente”, agregó.

Pérez Pérez dijo que las posturas divergentes se dan por ejemplo en la política exterior. “El tema de Venezuela es uno, el tema de integración regional es otro. Más allá de diferencias ideológicas y políticas que existen, hemos logrado mantener una relación respetuosa”, añadió.