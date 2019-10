Los pilotos de Aerolíneas y Austral ratificaron el paro de 48 horas para el fin de semana

La medida es en reclamo de una actualización salarial que cubra el desfasaje entre la paritaria y la inflación.

La reunión convocada por la secretaría de Trabajo con sindicatos de pilotos de distintas líneas aéreas no llegó a un acuerdo y, por este motivo, los gremialistas confirmaron el paro de 48 horas para este fin de semana.

Los dirigentes de los gremios de pilotos APLA y UALA reclaman que “a 11 meses del vencimiento de las paritarias” siguen “sin acuerdo por el periodo octubre-2018/septiembre-2019 y la empresa insiste en no presentar ninguna propuesta de recomposición”.

De ninguna manera vamos a permitir que nos hagan partícipes de este ataque de (el ministro de Transporte Guillermo) Dietrich y (el secretario de Energía Gustavo) Lopetegui, verdadero autor intelectual de la política aerocomercial, a Aerolíneas Argentinas y Austral”, expresó el secretario general de APLA, Pablo Biró, en la previa de la reunión.

A través de un comunicado, desde APLA argumentaron que en diciembre ya les pagaron un bono de entre $5.000 y $30.000; en enero realizaron un ajuste de salarios del 10,2%; en marzo volvieron a aumentar un 4,1%; en abril el 15,2%; y en septiembre un bono de $5.000 pesos para los sueldos menores a $100.000.

Fuentes gremiales dijeron a la agencia NA que no solo está en pie el paro de 48 horas sino que se profundizará el plan de lucha si no se alcanza un acuerdo, por lo que la huelga podría extenderse hasta el lunes. Sin embargo, desde Aerolíneas que la situación “todavía no estaba concluida”.

