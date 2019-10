La crisis económica dificulta la realización de la Fiesta Nacional de la Yerba Mate

El intendente de Apóstoles, Mario Vialey, inició una ronda de consultas con el sector empresarial -el apoyo del Gobierno Provincial ya lo tiene- para avanzar en la realización el evento, pero afirmó que los costos de sonido, luces y pantalla son cada vez son más altos y algunos artistas cobran en dólares, por lo que se hace difícil encarar la Fiesta en estos momentos.

Mario Vialey- Radio Libertad

La crisis económica que vive el país, con números crecientes de pobreza e inflación (entre otros condicionamientos), hace peligrar la edición 2019 de la tradicional Fiesta Nacional de la Yerba Mate que se realiza en el municipio de Apóstoles.

En diálogo exclusivo con Misiones Online y FM Libertad, el intendente de Apóstoles, Mario Vialey, adelantó la posibilidad de que este año los misioneros y el país en general puedan quedarse sin la mayor fiesta yerbatera de la región NEA.

“Estamos viendo cómo se mueve la cuestión económica, quiero hablar con otros sectores -la parte empresarial- y en función de lo que me digan los empresarios; el Gobierno Provincial nos dijo que nos va a dar una mano, pero en función de eso es que vamos a decidir si hacemos o no la Fiesta de la Yerba este año”, afirmó el jefe comunal.

Vialey afirmó que los costos (sonido-luces-pantalla) de realización de la edición 2019 de la Fiesta Nacional de la Yerba Mate están muy altos, y algunos artistas que cobran en dólares, por lo que no descartó por esos motivos la posibilidad de que no se haga el tradicional encuentro de la familia yerbatera y el pueblo apostoleño. “No quiero entrar en gastos, atento que el 10 de diciembre estoy dejando mi gestión y quiero dejar mi gestión en cero (con los números). No quiero dejar un gasto e extraordinario al municipio”, remarcó.

Vialey recordó que hubo varios años en los cuales no se realizó la Fiesta Nacional de la Yerba Mate en su historia por distintos motivos, “por lo que no sería la primera vez que la misma se suspenda”.