Macri abogó por alcanzar “un acuerdo amplio” que incluya a la política, el sindicalismo y el empresariado

El presidente Mauricio Macri abogó hoy por alcanzar “un acuerdo amplio” que incluya a los dirigentes políticos, empresariales y sindicales para establecer una “política de estado” orientada a “lograr una estabilidad macroeconómica”.

“Hoy, estamos mejor parados estructuralmente que hace cuatro años, cuando arrancamos”, sostuvo el Jefe de Estado en declaraciones formuladas a radio LT28 de Rafaela.

Afirmó que “tenemos en la macro algunas cosas resueltas que nos permiten pensar y estar convencidos de que ahora viene una etapa de crecimiento”.

Puntualizó que ese consenso sectorial debe procurar la “sustentabilidad” de la economía que les permita a los argentinos vivir con tranquilidad y “sin los avatares y las dificultades que trae la inflación”.

“No puede ser que sigamos repitiendo este problema hace más de 70 años”, recalcó

“Es un dato que marca que necesitamos, de una vez por todas, llegar a un acuerdo amplio para decir ‘dejemos de hacer trampa y fundemos esa Argentina que viene sobre una base sólida’”, apuntó.

Puntualizó que el contexto económico de los últimos meses tuvo particular incidencia en la gente de clase media “que son los que han puesto más el hombro en este año y medio y que se han llevado gran parte del esfuerzo”.

El Presidente indicó que, por ese motivo y dentro de las medidas de alivio que viene adoptando el Gobierno, propuso una baja de impuestos a las Pymes “para que se puedan transformar en medianas y grandes empresas y dar más empleo a más argentinos todos los días”.

Señaló que la Argentina se acerca a tener “una elección histórica”, la cual “tiene que ver con nuestros valores, con el futuro, con vivir en paz y con vivir en libertad”.

Sostuvo que “pasada la incertidumbre electoral, que se generó a partir del 12 de agosto” y con las bases que construyó el Gobierno a partir de diciembre de 2015 “tenemos muchas más posibilidades, si seguimos trabajando juntos, de resolver lo económico”.

“Siento que eso de no bajar los brazos y seguir adelante demuestra que nos damos cuenta de que esa Argentina que queremos está mucho más cerca de lo que hoy podemos ver”, sostuvo.

En ese sentido subrayó que está vinculado con “ir resolviendo problemas que arrastramos hace más de 70 años”.

“Obviamente, tres años y medio no es tiempo suficiente para resolver los problemas económicos como sí lo fue para resolver los temas de mejor calidad democrática”, remarcó.

Así como que ahora hay “un gobierno que no prepotea, que rinde cuentas, que no presiona, que no le dice a un periodista qué tiene que preguntar, ni a un juez que tiene que decidir, ni a un empresario qué tiene que opinar”.

“Hoy esa libertad la tenemos” porque el Gobierno “se esfuerza por modernizarse, para que haya cada vez más transparencia y claridad sobre dónde se usan los recursos de la gente”, enfatizó.

Puso de relieve el nivel de inversiones que realizó la Nación para beneficio de las provincias y de los municipios con obras que en algunos casos fueron reclamadas durante décadas por los vecinos.

Citó, entre otras, la modernización de los aeropuertos, las rutas y autopistas que mejoran la conectividad y la seguridad vial, y la reactivación del tren Belgrano Cargas para el desarrollo de las economías regionales.

“Hemos hecho muchas cosas que funcionaron como también la lucha contra el narcotráfico, la mejora de la educación y la conexión con el mundo”, apuntó.

Dijo en ese sentido que “no hay futuro” para un país que no “ponga un límite al narcotráfico” y que “no mejora su educación pública”.

