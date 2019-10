Los memes tras el triunfo de River ante Boca en el Superclásico

El uso del VAR, el gol que falló Capaldo, las quejas del Alfaro y la clara superioridad del equipo de Gallardo fueron los principales temas en las redes sociales.

River volvió a ganarle a Boca, en esta ocasión por la semifinal de la Copa Libertadores. Fue 2 a 0 en la ida de la semifinal celebrada en el Monumental y mientras se disputaba el encuentro en Núñez, las redes sociales jugaron un partido aparte. El objetivo de los tradicionales memes fueron Gustavo Alfaro, por su planteo, y el VAR, nuevamente protagonista.

Los hinchas de Boca apuntaron al Millonario por el penal que el árbitro convalido a través de la tecnología, mientras que el ex entrenador de Arsenal fue objeto de humor por simpatizantes de ambos equipos.

Alfaro va a dirigir el primer partido contra River, va a dirigir el segundo, va a dirigir el tercero y el cuarto, el cuarto ya NO DIRIGE MÁS! NO DIRIGEEEE MAAAAS!! NO DIRIGE MAS CARAJO! pic.twitter.com/X4kwASkJgf

