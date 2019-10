Hotton sobre el movimiento feminista: “Nos sentimos excluidas porque estamos a favor de las dos vidas”

La candidata a vicepresidenta por el Frente NOS llegó a Misiones, provincia en donde el espacio llegó a ser la tercera fuerza más votada durante las PASO de agosto y reflexionó sobre los movimientos que buscan empoderar a la mujer. “Hoy en día por ejemplo hay 20 actrices famosas, aguerridas, violentas con pañuelo verde y se cree que eso piensan las mujeres. Y no es así”, afirmó.

La candidata a vicepresidenta por el Frente NOS, Cynthia Hotton, llegó a Misiones para visitar diferentes localidades y llevar las propuestas del espacio que tiene a Juan José Gómez Centurión como compañero de fórmula. La dirigente reflexionó sobre los movimientos feministas y el discurso pro aborto que prolifera en los medios de comunicación y negó que se trate de una realidad que se manifieste en todo el país. “El pueblo el año pasado se expresó cuando se debatió el aborto. Muchas veces la clase política se deja llevar por las tendencias de los medios. Hoy en día por ejemplo hay 20 actrices famosas, aguerridas, violentas con pañuelo verde y se cree que eso piensan las mujeres. Y no es así”, afirmó.

Hotton señaló que son muchas las mujeres que, además de pelear para empoderar a la mujer y erradicar la violencia contra las mujeres, se siente excluidas de todo ese movimiento. “Somos muchas las que creemos que es importante empoderar a la mujer, que estamos en contra de la violencia contra las mujeres pero que nos sentimos excluidas de todo ese movimiento porque estamos a favor de las dos vidas, no queremos esconder que somos mamás y que nos gusta la familia, que podemos convivir con los hombres”, aseveró y agregó que tanto los medios como una clase política que están muy influenciados, no solamente por los medios de comunicación sino por la corriente internacional y la agenda que imponen. “Hace que creen que la población argentina en su totalidad piensa de esa manera. Cuando voy a distintas provincias me encuentro con periodistas que comparten estas ideas, no así en Buenos Aires. Muchas veces la tendencia de la prensa proviene de las ideas de la capital. No supieron verlo porque no tienen esa percepción tan cercana de lo que dice el pueblo”, acotó.

Hotton además analizó los resultados que el Frente NOS obtuvo en Misiones, en donde su fórmula, con boleta corta y sin candidatos propios, consiguió ser la tercera más votada en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto pasado. “Quizá para muchos ha sido una sorpresa, pero nosotros teníamos una expectativa muy grande en todo el país y en particular en Misiones porque hay mucha gente que comparte estos valores y que ha militado en esta campaña. El mismo resultado obtuvimos en Chaco, donde también fuimos terceros, en Tierra del Fuego alcanzamos casi el 5%, lo interesante es que fuimos muy parejos en casi todo el país eso te habla de la capilaridad que tiene esta población que le dice sí a la vida”, indicó.

Para la fundadora del partido Valores Para Mí País, el frente que comparte con Gómez Centurión tiene una identidad muy clara lo que redundó en un reconocimiento de los electores al ser el único espacio que en sus propuestas de campaña, le dice sí a la vida y a la familia. “Los otros espacios ya se pronunciaron públicamente a favor del aborto con lo cual para todos aquellos que el año pasado se movilizaron en las marchas y dijeron sí a las dos vidas y con el aborto no te voto, vieron que este es el espacio que hay que salir a apoyar”, reflexionó.

El Frente NOS está compuesto por distintos partidos políticos, entre ellos Valores para mi País, que tiene representación en 20 provincias del país, incluida esta provincia con Valores para Misiones. “Nosotros teníamos estructura pero en algunas provincias muy incipiente. Nuestro objetivo no es solamente de corto plazo sino también a mediano y largo para que todos aquellos que pensamos en una Argentina que puede ser transformada a través de los valores podamos trabajar en este proyecto”, señaló.

Cargas

En el plano económico, Hotton se mostró consciente de la situación de crisis por la que atraviesa el país, sobre todo en materia económica aunque se mostró esperanzada en base a que percibe una población que busca construir y ayudar a los que menos tienen. “En los temas económicos volvemos al tema de los valores. Lo que se necesitan son gobernantes totalmente transparentes, honestos y sin condicionamientos de ningún sector, que pueda cumplir aquello que se comprometió a hacer. Desde el Frente NOS decimos que hay que volver a arrancar la economía, pero no desde el consumo como lo hizo el kirchnerismo. Hay que incentivar la economía a través de la producción y la producción que demande mano de obra porque gran parte de la pobreza que hoy tenemos es por la falta de trabajo”, afirmó.

Para Hotton es indispensable reducir los costos impositivos y las cargas sociales para ayudar a las empresas a no cerrar y a generar puestos de trabajo. “Hay empresas y empresarios que quieren seguir produciendo pero los niveles impositivos hace imposible competir. A parte de que no hay acceso al crédito. El tema de la inflación distorsiona los precios y los márgenes de ganancia. Ningún empresario puede tomar una decisión racional. Hay que reducir las cargas sociales e impositivas para que las fábricas no cierren”, advirtió.