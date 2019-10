Angelici, sobre el VAR: “El hincha de Boca cree que se usa solamente para River”

El presidente xeneize rompió el silencio tras la derrota en la primera semifinal ante el Millonario y apuntó directamente contra el uso de la tecnología, más allá de la actuación del brasileño Claus.

El hincha de Boca cree que el VAR se usa solo para River. Es la creencia qué hay”, aseguró Daniel Angelici, presidente del conjunto azul y oro, luego de los fallos arbitrales en la primera semifinal de la Copa Libertadores, con victoria para los de Núñez por 2-0. Más allá de la propia actuación del brasileño Raphael Claus, apuntó directamente hacia el uso de la tecnología.

“El penal te cambia el partido. Desde el lugar que estaba me pareció que (Carlos) Izquierdoz había llegado primero y no lo vi a (Emmanuel) Mas. Es una herramienta que vino a ayudar y debería ser mucho mas ágil, si no va a crear muchos mas problemas que soluciones”, analizó en diálogo con Radio La Red.

Además, el Tano agregó: “Habrá que acostumbrarse a este VAR, con el que a veces uno siente que favorece a algunos equipos. Ahora no se mira solamente a los árbitros, preocupan más los que están mirando. A veces parece que enfocan de un angulo y muestra si fue o no penal. Lo grave es que cuando ven la pantalla estacionan algo que lo ven ellos solos”.

(Fuente: TyC Sports)