River vs Boca: el pase a la final y el otro gran premio que se juegan en la semifinal de la copa Libertadores

Por el hecho de disputar la instancia, el “Millonario” y el “Xeneize” suman U$S 1.750.000. No obstante, de pasar a la final, se asegurarán cifras mucho mayores. ¿Cuánto llevan recaudados y cuánto sumarán si clasifican al partido del próximo 23 de noviembre?.

River y Boca paralizan al país (y al continente) desde las 21:30 en el Monumental. Además de jugar el Superclásico en la cancha, lo juegan en otro lugar: las arcas. Por el hecho de disputar la semifinal, embolsan U$S 1.750.000 (poco más de $100 millones). ¿Pero cuánto sumarán si pasan a la final del próximo 23 de noviembre?

En caso de disputar el partido que se jugará en Santiago de Chile, todo dependerá del resultado obtenido ante Gremio o Flamengo: de ser River o Boca subcampeón, embolsará U$S 6 millones. Pero de ganar, incorporarán la friolera de U$S 12 millones.

Hasta ahora, con los U$S 1.750.000 que corresponden por semifinales, River y Boca suman la misma cantidad: U$S 7 millones, ya que entraron U$S 3 millones por los tres partidos que disputaron en condición de local en fase de grupos, U$S 1.050.000 por jugar los octavos de final y otros U$S 1.200.000 por disputar los cuartos de final.

El ganador de las semis se asegurará, entonces, otros U$S 6 millones de piso. Además, según marcó la Conmebol antes del inicio del torneo, los clubes finalistas se quedarán con el 25% neto de la recaudación del partido que se jugará el 23 de noviembre en Santiago de Chile. El Superclásico económico también se pone en marcha.

Fuente: Doble Amarilla