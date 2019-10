La tradición continúa: Con suculento Jopará misioneros espantan al “Karai octubre”

Creyentes o no, los vecinos de la bajada vieja disfrutaron de diversos potajes y buena música que son resultado de la colaboración comunitaria. El pretexto perfecto para disfrutar de la tradicional comida que según la leyenda espanta la malaria y la miseria producida por el Karai.

Como todos los años en la región hoy se cocina Jopará, la tradicional comida que según la leyenda espanta la malaria y la sequía producida por el Karai octubre. “Si viene el duende y ve tu olla llena sabrá que supiste prepararte para los tiempos de crisis” decía la abuela y por ello todos los 1 de octubre se acostumbra a realizar la “poderosa comida”.

Ya es una tradición que los amigos y vecinos de la Bajada Vieja de Posadas, organicen una gran comilona comunitaria, gratuita con festival artístico y feria de artesanos, esta edición ni la crisis económica los para y hoy ya está todo listo para iniciar con la celebración.

Juntos en la cocina

Cristian Krieger, chef encargado y uno de los organizadores informó que desde ayer ya habían empezado a cortar la comida. “Este año estábamos con un poco de temor por la situación económica de que la gente no acompañara y nuestros gastos en queso carne y gas son tres veces más que el año pasados en términos monetarios, pero es increíble el aporte de la gente”. Precisó que en esta edición servirán alrededor de 1000 platos.

Krieger destacó el aporte de los vecinos en diversos productos. “El Karai octubre es una tradición, festividad y rito de origen rural que tiene que ver con esta creencia de que hacia fines del invierno donde las cosechas escasean, el Karai inspecciona si las personas se han ocupado de almacenar y prever (…) por eso para espantarlo se debe hacer una comida y demostrarle que hay abundancia”.

El organizador precisó que no hay una receta fija, no obstante, hay principios como el de no incluir papa, pero que se pone lo que hay. “Sino hay carne, se hace un Jopará guacho y ya está”.

En esta edición ofrecerán la opción vegetariana a pedido de muchos vecinos que asumen este estilo de vida.

Evento artístico

Alumnitos y alumnitas del Instituto Cooperativo de Educación se unieron para presentar un baile, con la ayuda de sus padres y docentes.

Hoy a las 19 horas, el grupo de Circo Tierra Colorá se presentará en el escenario con una propuesta para los más pequeños de la casa, mientras que a las 19:30 Maka Sequeira, Fede Acuña y Guille Barrios se lucirán con un repertorio de la tierra colorada y un recorrido por distintos géneros de la música popular.

Para continuar la celebración, Matías Bogado presentará un número de baile folklórico y los amigues de Tataconco, ensamble de percusión, también se harán presentes en esta jornada llena de unidad vecinal. Tambores y mucho baile para cerrar la celebración del Karaí Octubre en la Bajada Vieja.

Otro atractivo es la feria comunitaria, donde vecinos ofrecerán productos para todos los bolsillos.