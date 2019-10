Guasón, el villano más famoso, llega al IMAX del Conocimiento…Adquirí aquí las entradas por Internet

El IMAX del Conocimiento presenta Guasón (Joker), una historia escabrosa que narra el cómo Arthur Fleck (Joaquín Phoenix) se convierte en el villano más grande de todos los tiempos. Ingresá aquí y adquirí las entradas por Internet en Compras Misiones

El villano más amado y más odiado del mundo del cómic (DC Comics Joker) reinventado bajo la mirada inteligente y compleja de Todd Phillips. Su Joker es una mezcla de ensayo psicológico y sociológico sobre las condiciones que empujan a un hombre al límite de la razón, y traspasarla poco a poco. Joaquín Phoenix, protagonista del film, manifestó que lo que su director y él querían contar era la historia del hombre detrás del villano y mostrar cómo una persona, llevada a su límite, puede convertirse en un monstruo.

Ese hombre es Arthur Fleck (Joker), un sujeto ordinario, común y corriente, ignorado por la sociedad, cuya motivación en la vida es hacer reír. Pero una serie de trágicos acontecimientos poco a poco lo llevarán a ver el mundo de otra forma e ir cambiando su rostro a medida que esto sucede. La película, basada en el popular personaje conocido como el archivillano de Batman, nos muestra la historia del personaje que en este film tomará un cariz más realista y oscuro.

Más allá del bien y el mal: una risa

Ante las dudas del galardonado actor (Phoenix) para tomar el papel del Guasón, manifestó que los principales desafíos fueron físicos: “lo primero para nosotros fue la pérdida de peso (25 kg). Creo que eso es realmente con lo que comencé. Y, como resultado, eso afecta tu psicología. Empiezas a volverte loco cuando pierdes esa cantidad de peso en ese tiempo”.

El actor además, previo al rodaje del film, comenzó a estudiar videos de gente que sufre trastornos de risas patológicas, estallidos de risa incontrolable e inapropiada. Es que la risa y lo cómico son la marca trágica del personaje. De allí su dificultad de interpretación. Joker es uno de esos personajes icónicos que a todo les gustaría poder interpretar, aunque no muchos pueden hacerlo bien. Esta no es una excepción y no tiene nada que envidiar a interpretaciones como la de Jack Nicholson y Heath Ledger.

Cartelera del IMAX del Conocimiento del jueves 3 al domingo 6 de octubre

Jueves 3

18.00 Guasón (2D Castellano)

21.00 Guasón (2D Subtitulada)

Viernes 4

18.00 Guasón (2D Subtitulada)

21.00 Guasón (2D Subtitulada)

Sábado 5

15.00 Guasón (2D Castellano)

18.00 Guasón (2D Subtitulada)

21.00 Guasón (2D Subtitulada)

Domingo 6

17.00 Guasón (2D Castellano)

20.00 Guasón (2D Subtitulada)