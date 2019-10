En campaña: Alberto Fernández les pidió a los pilotos de Aerolíneas que no realicen más paros

En una conferencia de prensa en San Juan, el candidato a presidente dijo que “no es un buen momento” para realizar medidas de fuerza.

El candidato del Frente de Todos Alberto Fernández les pidió a los pilotos de Aerolíneas Argentinas que no realicen más paros. En el marco de una conferencia de prensa durante su viaje por San Juan, Fernández dijo que “estoy decidido a poner de pie nuevamente a Aerolíneas Argentinas, confío en los que trabajan ahí y les pido que no provoquen este estado de cosas”.

“Tienen razón y son víctimas de las políticas del Gobierno. Si mi palabra pesa, les pido que no tomen esas medidas, no es un buen momento. Si podemos hacer algo para no tener un conflicto el fin de semana, se los voy a agradecer”, agregó Fernández.

Acompañado por María Eugenia Bielsa, Sergio Uñac, Eduardo “Wado” De Pedro y José Luis Gioja, Fernández destacó que “entiendo muy bien el reclamo que tienen, porque ellos han sido maltratados como todos los trabajadores en Argentina”.

Luego de que las organizaciones gremiales Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) anunciaran mediadas de fuerza, el Gobierno convocó a los sindicatos a una audiencia el próximo jueves para “trabajar sobre el conflicto existente” entre los trabajadores representados por estos gremios y las empresas Austral y Aerolíneas Argentinas.

Fuente: Infobae