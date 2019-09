Soledad Pastorutti contó la verdad sobre la polémica entre Axel y Tini Stoessel

La cantante opinó del escándalo que involucró a sus compañeros y reveló qué les dijo ni bien se enteró de las repercusiones al respecto.

Recién llegada de España, donde participó junto a Axel (42) y Tini Stoessel (22) del Festival Únicos, Soledad Pastorutti (38) habló en PH: Podemos Hablar (Telefe, a las 22) de la polémica que se generó durante la presentación del evento por un gesto que la ídola teen hizo ante las cámaras.

En detalle, la Sole comenzó desmintiendo los rumores que se generaron en las redes sobre una posible incomodidad de su par ante un ademán del intérprete de Amo, quien apoyó su mano en uno de sus hombros. “Ella no le saca la mano, sino que se acomoda el bretel. Esa es la verdad. Yo estaba ahí”, arrancó diciendo.

Y siguió: “Yo llegué de España hoy y lo que quiero decir es que vengo de disfrutar con todos mis compañeros de un momento maravilloso en el Teatro Real de España y lo que lamento muchísimo es que cuando llegamos acá de lo que único que se habla es de estas cuestiones”.

Entonces, la cantante oriunda de Arequito aseguró que ella es “tan sincera” que a veces comete “sincericidios”. Por lo que observó: “Lo hemos pasado tan bien todos juntos. La pasamos genial, fue un grupo humano hermoso y cuando me dicen…”.

En ese instante Pastorutti respiró profundo y contó que estando en Madrid se enteró por boca de sus propios compañeros del sorpresivo escándalo que se había generado en Twitter. “Porque esto me lo cuentan al segundo TinI y Axel: ‘¿Viste lo que pasó?’. Yo minimicé y les dije ‘No digan nada, no aclaren porque es al pedo'”, recordó.

“Realmente fue maravilloso. Yo quiero que la gente se quede con eso, que la pasamos muy bien y es increíble lo que hemos vivido todos juntos cantando y disfrutando de la música que une en todo sentido”, continuó remarcando Soledad.

Dicho esto, Floppy Tesouro (34), otra de las invitadas al ciclo conducido por Andy Kusnetzoff (48) mencionó las denuncias públicas que hicieron dos mujeres contra Axel tras la viralización del video con Tini. “Si le pasó eso a estas chicas como mujer las respeto pero a veces salen y hablan y se cuelgan…”, opinó la panelista de Incorrectas.

“Yo soy de la idea de que si no es verdad no sé por qué tengo que aclararlo. A mí me han pasado cosas en mi carrera también y yo sabía que si salía a aclarar era darle de comer a la gente que había generado esa noticia”, observó por su parte Pastorutti.

Cabe destacar que días después de que se desatara el escándalo en cuestión, y luego de Axel desmintiera haber tenido un problema con su colega, la propia Tini aseguró que “ningún gesto que haya sido extraído de la nota” del festival “obedece a una incomodidad con Axel”.

“Realmente, no pasó nada. Se centraron en cinco segundo de la nota, que uno está así… Yo tenía mucho dolor de cabeza en ese momento”, agregó la cantante en una entrevista para Vivo Tucumán (Telefe).

Fuente: Clarín