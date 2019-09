Semana inestable: las temperaturas entre hoy y mañana alcanzarán los 40º y el miércoles se esperan tormentas y lluvias

Desde la Dirección General de Alerta Temprana afirmaron que para mediados de semana (miércoles) se espera mucha inestabilidad que podría estar acompañada de granizos y descargas eléctricas. Anunció que hoy a las 22 horas habrá una temperatura de 29º y amanecerá el martes con 27º. Señalaron que el cambio climático está ocasionando que muchas de las previsiones del tiempo cambien en minutos.

Marcelo Kusik. Radio Tupambae

Frente a esta ola de calor y baja humedad que azota la provincia, Marcelo Kusik, integrante de la Dirección General de Alerta Temprana, advirtió que en las próximas 72 horas los cambios bruscos de la temperatura podrán alarmar a más de uno y es que hoy se esperan temperaturas de hasta 29º en la noche, un ambiente caluroso que se mantendrá hasta la tarde del próximo miércoles.

“Esta noche se sentirán temperaturas de entre 28º y 29º a las 22 horas y mañana amanecerá en 27º, el miércoles la máxima se dará a las 5horas con 30ª y la mínima en la noche con unos 20º o 21º (…) Habrá una situación muy cambiante en estas últimas 72 horas”

No obstante, esperan que el clima mejore a mediados de semana. “La próxima semana las temperaturas serán otoñales e invernales por la máxima no serán de 20º (…)“Son buenas noticias en vista de que hemos tenido una jornada calurosas en varias zonas de la provincia que no es menor de 25º (…) estamos teniendo baja humedad en el ambiente y hoy por la tarde tenemos valores históricos para estos meses que son de 40% y sabemos que estos meses son los más lluviosos, pero tenemos una especie de sequía que está afectando a nuestra región con lluvias por debajo de los valores normales”

Precisó que la radiación ultravioleta está muy alta porque “estamos tocando extremos”. Señaló que las posibilidades de lluvia están dándose para el próximo miércoles tarde- noche en la zona sur y podrían alcanzar hasta los 40 milímetros en Posadas y estas se podrían prolongar hasta el viernes y un cielo cubierto hasta el fin de semana.

Estimó la caída de granizos, ráfagas de vientos y mucha actividad eléctrica. “estamos experimentando una caída de la presión atmosférica que en esta época va en descenso, de la atmosfera normal es 1013 hectopascales y va a descender por debajo de los 1000 en especial en la zona sur, Oberá y Posadas y esa es una presión extremadamente baja y puede formar núcleos de tormentas severas”.