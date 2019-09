Salta: buscan que no haya más animales para la venta en vidrieras

Hace dos semanas ingresó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados salteña para prohibir la exposición de animales domésticos para la venta en vidrieras y espacios similares en la vía pública.

El proyecto tiene estado parlamentario y el visto bueno de varios diputados. Se espera que en las próximas semanas se discuta en las comisiones Legislación General y Hacienda y Presupuesto.

La iniciativa obliga a los comercios a tener a las mascotas en condiciones acordes a su especie, prohíbe su exposición en vidrieras para evitar el estrés y las compras compulsivas y plantea la compra informada.

El autor de la iniciativa, Arturo Borelli, consideró que el derecho de los animales, amparado por la ley nacional en contra del maltrato, la 14.346, “tiene que primar por sobre el lucro de algunas personas, y más cuando este tiene que ver con el sufrimiento de los animales”.

“Avanzar en esto me parece que era posible y necesario desde dos puntos de vista: uno, para eliminar el sufrimiento de los animales que están en exhibición y todo lo que implica su comercialización y traslado, y otro, que es central, que es el perfil educativo”, explicó.

“Los animales no tienen que estar en vidrieras, no son meros objetos de consumo, no están para la compra compulsiva y el posterior olvido, sino que son seres sintientes e implican una responsabilidad para quien los adquiere”, analizó.

El diputado manifestó que, si bien la temática animal es muy amplia y compleja, este es un “paso adelante importante”.

Algunos puntos clave

El proyecto pide que la tenencia de animales en los comercios respete las características de cada ejemplar y que el lugar se adecue a su hábitat natural.

Borelli contó que suele haber cobayos en jaulas de pájaros con piso de alambre, cuando estos roedores están acostumbrados a vivir en madrigueras, sobre suelos húmedos; que algunos animales están hacinados en los negocios y que se mezclan hembras recién nacidas con machos en celo.

El legislador consideró que en los locales de venta se debe educar al comprador sobre todas las necesidades que tiene el animal, para evitar que este termine abandonado. Contempló la importancia de implementar libretas sanitarias, que incluyan instrucciones para los cuidados básicos del animal.

Opinó que estas exigencias deberían ser extensivas a quienes ofrecen animales para la venta en plataformas de Internet: “El Estado podría empezar a investigar y hacer una campaña de concientización en las redes, no solo desde el punto de vista punitivo, sino también educativo”.

Explicó que a veces se adquieren animales silvestres como mascotas y aclaró que esto no debería suceder. Comentó que muchas familias adoptan pumas cachorros y, cuando crecen, los dejan en libertad: “El puma, que está adaptado a la ciudad, vuelve y termina en la reserva de fauna”.

Fuente: El Tribuno