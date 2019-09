A pesar de la intensa ola de calor, especialistas recomiendan no bañarse en el Brete: el termómetro marca 36° en Posadas

Con las altas temperaturas que azotan la ciudad, muchos bañistan optaron por refrescarse en las aguas del Río Paraná. Desde la Escuela Municipal de Guardavidas recomendaron no ingresar a las aguas, porque no se encuentran habilitados los operativos de seguridad del balneario y así evitar ahogamientos. En caso extremos, el director de dicho organismo, Sergio Balatorre, aconsejó usar las duchas para refrescarse o ingresar al río máximo cuando el agua le llegue a la altura de las rodillas.

Poco antes de las 16 horas, la ola de calor que azota a la ciudad alcanzó los 36º y muchos posadeños han optado por ir al Brete a refrescarse, los peligros ante esta acción no solo son una fuerte insolación o daños a la piel-por lo cual recomiendan usar protección solar- sino también, los que no saben nadar corren el riesgo de perder la vida en las aguas del Paraná al ahogarse.

Sergio Balatorre, director de la Escuela Municipal de Guardavidas recomendó a la población esperar la habilitación del balneario lo que permitirá contar con la presencia de un guardavidas que esté atento a los inconvenientes que puedan presentarse.

Dio estas declaraciones en el marco de la preparación de 50 aspirantes a guardavidas que buscan servir a la población en la próxima temporada.

“Estamos haciendo prácticas en aguas abierta desde septiembre hasta noviembre (…) los misioneros somos de agua, pero el balneario no está habilitado y la recomendación es no ingresar a áreas no habilitadas o no conocidas, pero la realidad es que las personas tienen calor”.

Precisó que la demanda de guardavidas bien formados cada vez es mayor y casi todos llegan a una salida laboral rápida y genuina.

Recomendó que no se ingrese a lugares no habilitados y que usen las duchas para refrescarse, pero si van a ingresar al agua tener cuidado con los niños y, en el caso de los adultos, ingresar hasta el nivel en el que agua le llegue a las rodillas “Deben esperar que esté habilitado el operativo de seguridad para hacer un uso intensivo en el agua”

Señaló que existen personas que ya practica habitualmente deportes acuáticos y ya están trabajando para prevenir los peligros de estas actividades. “El problema no son las personas que practican estos deportes, sino los bañistas ‘noeles’ que ante los primeros calores se lanzan al agua en forma osada”.

En ese espacio también un grupo de practicantes de voley de playa aprovecharon para disfrutar el sol. Tobías Bogarin, asistente del grupo señaló que ellos toman precauciones con el uso de protección solar y gorras.