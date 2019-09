Pastori y Bárbaro se cruzaron por la denuncia contra organizaciones sociales por maniobras con los planes

Luego de que el diputado nacional radical denunciara ante la Justicia Federal de Posadas que se obliga a los militantes a asistir a marchas y piquetes con la amenaza de sacarles beneficios, el candidato del Frente de Todos le reclamó que piense una ley para bancarizar los aportes que reciben las organizaciones de este tipo.

Luis Pastori y Cacho Bárbaro. Radio Libertad

El diputado nacional de Misiones por la Unión Cívica Radical (UCR)- Cambiemos, Luis Pastori, denunció ante la Fiscalía Federal de Posadas que varias organizaciones sociales estarían obligando a beneficiarios de planes que perciben un salario complementario de alrededor de 7.500 pesos que el Estado nacional envía todos los meses, a participar de las marchas y piquetes de protesta que suelen organizar en diferentes sectores de la capital provincial. Entre las agrupaciones que realizarían estas maniobras, se menciona al Partido Agrario y Social (PAYS), espacio político cuyo principal referente de el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Héctor “Cacho” Bárbaro, quien cruzó a Pastori durante una entrevista en Radio Libertad para reclamarle una ley que permita a las organizaciones sociales financiarse con aportes de sus militantes mediante una bancarización de los aportes, similar a la de los sindicatos.

“He podido corroborar personalmente con varios de los denunciantes acerca de esta maniobra en la cual existen organizaciones sociales, varias, no solamente una, que obligan a quienes perciben el salario complementario (que es una asignación que el Estado nacional envía todos los meses, actualmente ronda los 7.500 pesos) que les obliga, además de hacer una tarea, una contraprestación laboral como puede ser barrido, construcción de cordón cuneta, pero también tienen la obligación de ir a piquetes y marchas donde les toman asistencia tanto al inicio como al final, donde tienen que firmar una planilla. Si no lo hacen les cobran una multa bastante elevada y de persistir en ello directamente le dan de baja. He tenido varios casos de personas a las que han dado de baja porque se negaban a asistir a este tipo de manifestaciones. Esto es una irregularidad como mínimo”, afirmó Pastori y añadió que según los mismos testimonios, hay algunos delitos aún más graves.

“Hay denuncias de violaciones, abuso sexual, violencia de género. No estoy hablando de todos los dirigentes sino de algunos coordinadores, responsables de chacras que se aprovechan de este poder que les da la posibilidad de manejar las altas o las bajas del salario complementario y existen este tipo de situaciones que de confirmarse serían de una gravedad extrema”, apuntó.

Bárbaro respondió que su partido siempre se ve involucrado en este tipo de maniobras y aseguró que el PAYS nunca se va oponer a que los beneficiarios dejen de entregar plata a personas a las que no les corresponder entregar nada. “Siempre involucran al Partido Agrario y Social con respecto a estos planes sociales. Hay un compañero que es el diputado provincial Martín Sereno que está dentro del PAYS y que hoy está junto al Movimiento Evita y trabajando con las organizaciones sociales. Yo veo el laburo que hace Martín y es un trabajo. El PAYS en ningún momento se va oponer a que esa gente dejen de entregarle plata a personas que no corresponden”, afirmó.

Pastori aclaró que lo que hizo fue tomar las denuncias que personalmente le realizaron las presuntas víctimas y en su carácter de diputado nacional llevó la denuncia formal a la fiscalía para que se investigue. “En mi carácter de diputado nacional he tomado conocimiento, primero a través de medios de comunicación, en donde muchas personas han dado testimonio de esta situación. Son varios, decenas. También en forma personal han concurrido personas que han venido a verme para contarme la situación que están viviendo. Ante esta situación me presento ante la Fiscalía Federal para poner en conocimiento al fiscal y pedirle que se inicie una investigación y corroborar si esto es verdad. Si se comprueba que es verdad que se tomen todas las medidas contra la gente que se aprovecha de las necesidades de la gente más pobre, los que más sufren y necesitan”, sostuvo el legislador radical.

Bárbaro le pidió a Pastori que estudie alguna ley que ayude a transparentar los recursos que se asignan a las organizaciones sociales. “Coincido plenamente con Luis y habría que buscar desde Nación algún sistema de que esto no suceda y que así como los gremios, cualquier aporte que tengan las organizaciones sociales sea bancarizado. Pastori como diputado nacional podría buscar algún proyecto para que se termine esto de sacarle plata al que cobra planes sociales”, solicitó.

Pastori en tanto respondió que no se trata de una ley y adelantó que pedirá al ministerio de Desarrollo Social de Nación que audite el cobro de este salario complementario. “Tal vez esté mal instrumentado el programa o no cuente con los controles como corresponde, por eso voy a pedir al ministerio de Desarrollo Social que hagan las auditorías como corresponde. Lo que queremos es transparencia, que no haya ningún vivo que se aproveche de esta situación”, aseveró.