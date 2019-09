Passalacqua, junto al vicegobernador y el presidente del STJ, inauguró nuevo juzgado en San Pedro

Desde este lunes los pobladores de San Pedro cuentan con el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar, dependencia que estará a cargo de Mariángeles Koziarszi y se inauguró este lunes en el barrio Cristo Resucitado.

El gobernador Hugo Passalacqua, el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (SPJ) Froilán Zarza, el intendente Miguel Dos Santos, junto a otras autoridades locales y provinciales encabezaron el acto de inauguración de la dependencia judicial que funcionará en un predio cedido por el Ejecutivo provincial, puesto en valor y equipado por la Municipalidad y con 25 personas que atenderán en ese lugar.

Después del tradicional corte de cinta y el descubrimiento de una placa recordatoria, tanto el intendente Dos Santos, como el titular del STJ, enfatizaron en sus discursos la acción y el trabajo conjunto entre los distintos Poderes del Estado y las distintas jurisdicciones, que hizo posible la concreción de este Juzgado, tan necesario para la población.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar permitirá evitar el traslado hasta San Vicente, distante unos 70 kilómetros, adonde los interesados debían desplazarse para todo tipo de trámites y atención judicial que es de su competencia.

“Esto no podría hacerse si no existiera la decisión política de hacerlo”, sostuvo el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad al agradecer y destacar el compromiso del gobernador Passalacqua para con el progreso de San Pedro en particular y de toda la provincia en general. “La recuperación histórica de nuestra zona, de nuestra región se da justamente por decisiones como estas”, amplió Herrera Ahuad, además de resaltar la importancia de abrir este Juzgado en un barrio como Cristo Resucitado, “que fue postergado durante mucho tiempo y por eso esta fue una de las mejores decisiones que se tomaron”.