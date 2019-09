“Nadie puede decir que puede trabajar solo”

El intendente de San Pedro, Miguel Dos Santos, agradecía al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Froilan Zarza, y en el a los ministros el trabajo mancomunado que junto al aporte del Poder Ejecutivo provincial hicieron posible la inauguración del Juzgado multifuero en su ciudad.

Junto a los ministros del STJ, Ramona Beatriz Velázquez, Roberto Rubén Uset y Liliana Mabel Picazo, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Froilán Zarza, participó del Acto de inauguración de las nuevas instalaciones judiciales en la localidad de San Pedro.

El evento, estuvo a cargo del gobernador de la Provincia de Misiones, Hugo Mario Passalacqua, acompañado por el Intendente de la Localidad, Miguel Ángel Dos Santos, el vicegobernador, Oscar Herrera Ahuad, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, junto a representantes de los establecimientos públicos y vecinos del lugar.

El dr. Zarza destacó “que de no haber trabajado en equipo esto no se habría logrado. Entendemos a la función como servicio la ciudadanía, sobre todo en nuestro ámbito en el que sabemos que cuando recurren al poder judicial no es porque quieren sino porque buscan solución a un problema, por ello debemos ser dirigentes y mostrar soluciones. La puesta en marcha de este Juzgado es la muestra de esa búsqueda”.

En el establecimiento funcionarán el Juzgado y la Fiscalía de primera instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar, a cargo de los dres. Mariangel Koziarski y Jorge Luis Castro respectivamente, mejorando así la calidad de servicio para la Localidad.

El vicegobernador alago las instalaciones al tiempo que, al igual que sus predecesores, reconoció que si no fuera por el trabajo mancomunado del municipio y los Poderes Ejecutivo y Judicial provincial estos avances no serían posibles.

Participaron del evento Magistrados, Funcionarios del Poder Judicial, Funcionarios del Poder Ejecutivo y público de las localidades vecinas.