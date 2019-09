Jaime Perczyk: “Hicieron un esfuerzo grande por destruir lo que había en materia educativa”

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Jaime Perczyk, consideró que la gestión de Mauricio Macri generó un deterioro importante en todo el sistema educativo. Quien suena como posible ministro de Educación si Alberto Fernández ganara las elecciones consideró imperioso iniciar un camino de reconstrucción que se base por un lado en incorporar a los que están fuera del sistema y por otro, garantizar una buena calidad en la educación.

“Creemos que hicieron un esfuerzo grande para destruir lo que había en materia educativa. En Argentina se distribuían 6 millones de netbooks. Uno puede considerar que hoy hay instrumentos mejores, pero hoy ya no distribuimos computadoras y tenemos que distribuir comida, que encima tampoco hacen eso”, afirmó el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perczyk, que pasó por Posadas para firmar acuerdos con la UNaM y el Instituto de Biotecnología de Misiones (InBioMis) y brindar una conferencia en conmemoración de los 70 años de la educación superior gratuita en Argentina.

Consideró que la administración de Mauricio Macri inició un camino de deterioro que abarca todos los aspectos. “Las becas Progresar no se actualizaron y se entregan en menor cantidad. Escuelas construidas, poder de compra de salario, incremento en las dedicaciones docentes cantidad de ingresos a la carrera de investigador, todo cayó. Éste es un gobierno que no vino a apoyar a la educación pública, vino a discontinuar una cantidad de políticas que estaban vigentes”, dijo.

Indicó que la discontinuidad también se notó en la infraestructura, que pasó de un modelo expansivo a uno de estancamiento. “Macri había comprometido construir 3.000 jardines, faltan 2850”, señaló.

El presidente del CIN que suena en los medios nacionales como posible ministro de Educación en una hipotética gestión de Alberto Fernández, aseguró que ningún dirigente del Frente de Todos se acercó a ofrecerle cargo alguno.

Consideró empero, que quien enfrente la tarea de recomponer el sistema educativo durante el próximo gobierno deberá “volver a poner en el centro de la discusión a los estudiantes”. Señaló dos desafíos a resolver en los próximos años: la inclusión y la mejora de la calidad. “Hay dos caminos que tienen que ir de la mano, uno es el de completar la incorporación de todos los chicos y chicas que tienen que ir a la escuela pero no van y el de mejorar su derecho al acceso al conocimiento. Aquí nos faltan chicos y chicas de 4 años que no van al jardín y tienen que ir, faltan chicos y chicas que tienen que ir a la primaria y la secundaria, adultos que tiene que terminar la escuela, hay mucho trabajo en materia de inclusión y al mismo tiempo no podemos estafar a nadie y hay que ir a la escuela a aprender”, destacó.

Acuerdo y placa

En la oportunidad, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional descubrió junto a autoridades de la UNaM una placa conmemorativa por el 70 aniversario de la gratuidad de la educación superior, firmó un convenio marco con la UNaM y uno específico con el Instituto de Biotecnología de Misiones (InBioMis). Entrada la tarde, Perczyk brindó la conferencia: “Desafíos de la Educación Superior Argentina a 70 años de la gratuidad” moderada por el doctor Javier Gortari, ex-Rector de la UNaM, que se llevó a cabo en el SUM de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS).