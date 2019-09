Un implacable incendio consumió completamente una fábrica de aberturas y muebles de Posadas

Aproximadamente 10 personas se quedaron sin trabajo y una familia vio hacerse cenizas la empresa que levantaron durante años. Lo que quedó de la fábrica se halla en la esquina de las calles 120 y 93 de Posadas, a una cuadra de Las Heras y Santa Cruz. Las pérdidas son inconmensurables, pero se habla de un monto cercano a los diez millones de pesos.

En la carpintería fabricaban aberturas, muebles y hasta casas prefabricadas. El propietario contó que en su momento supieron emplear hasta a cien personas, pero que por la actualidad económica del país, ese número se había reducido drásticamente. No obstante entre cinco y diez personas –dependiendo de la cantidad de trabajo que hubiese– llevaban el pan a la mesa gracias a la fábrica.

La ubicación de la carpintería, las imágenes del Street View datan del 2014.

Pedro Gómez y Ángela Szumkowski conforman el matrimonio que estaba al frente de la empresa familiar dedicada al rubro de la carpintería industrial. Ambos vivían al lado de la ahora arruinada fábrica, en una vivienda que también fue alcanzada por las llamas. Ahora se quedaron sin hogar y sin sustento.

Las llamas consumieron, además del tinglado, el “Supermercado del Mueble”, propiedad de los mismos dueños.

Pedro Gómez contó que que el sábado a la medianoche, escuchó golpes en su puerta y piedrazos sobre el techo, por lo cual salió presuroso a ver de qué se trataba. Resultó ser un aviso de los vecinos que advirtieron que el tinglado donde funciona “Gómez Construcciones”, ardía infernalmente.

No quedó nada.

El hombre detalló que las láminas que se encontraban en el lugar –utilizadas para la fabricación de puertas y aberturas-, un poco más gruesas que un cartón, son un combustible por demás inflamable, al cual el fuego consume rápidamente. Ésto propició que las llamas se expandan en cuestión de minutos y deje sin efecto el intento de los bomberos por sofocar el fuego; objetivo que lograron luego de más de 36 horas de iniciado el incendio, según detalló Gómez.

Según el informe de la policía, sospechan que el dantesco siniestro se inició luego de que algún transeúnte arrojara una colilla de cigarrillo entre los residuos de madera que estaban afuera de la fábrica.

Por otra parte, el propietario dijo que “se está estudiando una denuncia que llegó luego de que unos vecinos dieran aviso que encontraron, cerca de la fábrica, una antorcha que arrojó una camioneta a la misma hora del incendio”. Esto por momento es materia de investigación, no obstante Gómez se mostró cauto ante esta posibilidad y dijo que no sacará conclusiones apresuradas ya que no tiene “problemas con nadie”.

El momento en que se quemaba la mueblería.

Tanto Gómez como su familia, saben que ahora resta evocar ánimos de esperanza para reconstruir la fábrica, y tal como la leyenda del Ave Fénix: resurgir de las cenizas. “Eso es lo que hay, estamos vivos y sanos. Fue un accidente así que no sé. Estoy en el aire”, finalizó el propietario con un dejo de esperanza pero aún consternado por la situación.

DL / EP