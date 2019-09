Un Concurso Literario misionero convoca a escribir cuentos sobre el cáncer de mama

Se trata del Certamen “La Letra Rosa”, que vence el próximo 7 de octubre y es organizado por la Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones junto a la Dra Mastóloga Laura Ruiz Díaz, bajo la dirección de la escritora Belén Silva. La convocatoria invita a mayores de 18 años de toda la provincia a participar con sus obras literarias en formato cuento.

Este Certamen se propone poner de manifiesto las luchas que libran mujeres y hombres de nuestra provincia ante el diagnóstico de esta difícil patología y la oportunidad que presenta a la comunidad de involucrarse con estas historias.

Todo esto, en el marco del próximo lanzamiento de la obra literaria “9 vidas, 1 propósito” un libro en el que se narran las historias reales de nueve personas a las que les tocó transitar el cáncer de mama.

Sean escritores o no, están todos pueden participar.Consultas al mail: certamenlaletrarosa@gmail.com

Primer Certamen Literario “La Letra Rosa”

Bases y Condiciones

La Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones en conjunto con la Mastóloga Dra. Laura Ruiz Diaz invitan a la Convocatoria abierta a personas de ambos sexos, mayores

de 18 años, residentes en Misiones para el género cuento. Bajo la consigna del “Cáncer de mama”.

El tema principal deberá estar relacionado con el cáncer de mama, sea directamente con

la enfermedad, su diagnóstico, tratamientos o con cualquiera de sus consecuencias (social, familiar, personal…)

1) Cada participante podrá enviar un (1) cuento con una extensión que no supere los 4500 caracteres, fuente Arial, tamaño 12, interlineado 1.5 firmado bajo seudónimo.

Deberá enviar un (1) archivo con el material y un (1) archivo adicional con datos personales: Nombre, dirección, DNI, número celular y seudónimo.

2) Las obras deberán ser enviadas a la casilla de mail certamenlaletrarosa@gmail.com deberá ser escrito en idioma español, debiendo ser inéditos y que no estén participando simultáneamente en otro certamen.

3) El jurado estará compuesto por la escritora y docente Nelly Herrera, el presidente de la SADEM Aníbal Silvero y el especialista en anatomía patológica Dr. Juan Galupo. La decisión del jurado será inapelable y los puestos pueden ser declarados desiertos.

4) Se establece como apertura de este certamen el día 30 de Agosto de 2019 y el CIERRE de recepción de obras el día 7 de octubre de 2019 inclusive.

5) Los premios serán dispuestos en PRIMER, SEGUNDO Y TERCER puesto. PRIMER PUESTO: Publicación de la obra en el Suplemento Sexto Sentido del diario Primera Edición + Voucher de compra en Tras Los Pasos + Publicación en el Blog www.lauraruizdiaz.com + Certificado. SEGUNDO PUESTO: Publicación en el Blog www.lauraruizdiaz.com + Certificado.

TERCER PUESTO: Publicación en el Blog www.lauraruizdiaz.com + Certificado.

6) Los ganadores serán anunciados y premiados el día 19 de Octubre de 2019 en el marco del Día del Cáncer de Mama durante el Evento “Actitud Misiones”. Quienes no pudieran concurrir deberán concertar vía mail una cita para retirar sus premios.

7) El envío de la obra para la participación de este concurso implica la aceptación de las bases anteriormente mencionadas.

(A.S)