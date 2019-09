Bono de 5 mil pesos para empleados del sector privados: “Con esta crisis, ese pago se torna en una misión imposible” dijo el empresario Nicolás Trevisán

Si bien, Nicolás Trevisán , tesorero de la Cámara de Comercio de Posadas sostuvo que aunque tendrán que cumplir con el mandato dado desde Nación para la entrega del bono $5000, cuestionó que Nación no haya hecho una diferenciación en el impacto de la crisis económica en cada rubro empresarial antes de tomar esta decisión.

Nicolás Trevisan. Radio Tupambaé.

Para Nicolás Trevisan, tesorero de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, la oficialización del Bono Primavera para el sector privado de $5000 que excluye a los empleados públicos, a los trabajadores del régimen de trabajo agrario y al personal doméstico, es todo un desafío en un contexto de crisis económica.

“En principio lo importante es dejar en claro que es importante la recomposición salarial, en estas evaluaciones en las cuales el aumento del dólar sumado al de precios van más rápido que el incremento de salarios. El punto es que en este contexto de grave crisis, se torna una misión imposible, es perder más en un contexto donde las empresas cierran”.

Señaló que estos acuerdos deben pagarse de manera diferente según sector porque cada rubro empresarial enfrentó de manera distinta la turbulencia económica.

“No se puede cortar a todos con la misma tijera (…) esto ya está aprobado y debemos asumirlo, por suerte es en cuotas, pero en general preocupa un poco que siempre el que se perjudica es el sector privado y es el que termina cargando siempre la mochila más pesada a un privado que ya no puede más”.

Sistema impositivo

Este sistema fue calificado “no discrimina por el tipo de empresas, recién empezó hacer un par de años a hacer algún tipo de diferenciación, pero tiene un sistema que no está segmentado (…) una empresa con 1000 empleados no tiene la misma capacidad impositiva que una con 5, el gran problema de fondo que sufre el privado y el consumidor por consecuencia es la carga impositiva.

Las personas no tienen cómo consumir, un auto en Argentina vale el doble que en Estados unidos porque son impuestos y cuando cobrás tu salario, alrededor de 25 y 30% son impuestos. Un Estado que se volvió demasiado pesado para lo que produce nuestro país”

En relación a los Ahora 18, afirmó que el impacto fue positivo hasta la caída del dólar. “Había una voluntad general del consumidor de volver a comprar hasta que recaiga el consumo por las PASO (…) Hoy se consume el 30% de lo que se consumía hace dos años”.

Precisó que esta caída ha sido pareja a nivel nacional. “creo que si nosotros no logramos como país tener un modelo más eficiente en el cual se gaste menos tengamos reservas genuinas de manera habitual sin pedir préstamos, será difícil”.

Proyectó que en la “La Argentina tiene un problema coyuntural importante respecto a esta incertidumbre y seguimos sin atacar los problemas de pago y son los que nos llevan años tras años a nuevas crisis. No es la primera vez que nos producen las crisis, el país vuelve a tropezar con la misma piedra”.

Señaló que el Estado debe entender que hay gastos que no se pueden hacer. “Es lo mismo con una familia, que hay que ajustarse y no veo ninguna propuesta al respecto y seguimos tocando variables que no solucionan los problemas (…) Las variables de fondo es quitarle el peso de los impuestos a la población, a través de los salarios y los consumos en las empresas”.