Legisladores misioneros participarán de un encuentro de diálogo político y social por el Cambio Climático del Mercosur

El Bloque del Diputados del Partido Agrario y Social (PAyS) fue invitado a participar del primer encuentro que tendrá lugar este lunes 30 de septiembre, en la sede del Parlamento del Mercosur (PARLASUR) y la Universidad de La República (UDELAR), en la ciudad de Montevideo (Uruguay).

Esta semana, el presidente de bloque, diputado Martín Sereno, presentó un Proyecto declarando de Interés Provincial el Encuentro, organizado por la Cátedra Libre “José Gervasio Artigas para la Integración”, de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP). “Expresamos nuestro beneplácito por este evento. Nos enorgullece que el Bloque del PAyS haya sido invitado a participar en este Encuentro en el que participarán legisladores e intelectuales de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Perú, entre otros países de América”, expresó.

“El objetivo es que cuando se realice la COP25 en Santiago de Chile, en los primeros días de diciembre, se incluya por primera vez y se tome en cuenta la opinión de la sociedad civil, con propuestas para frenar el calentamiento global”, expresó el diputado Martín Sereno, que participará en Uruguay en representación del bloque parlamentario del PAyS.



“Globalizar el Sur, la esperanza y la lucha”

Los organizadores de esta Jornada se proponen elaborar el “Documento de Montevideo”, intercambiar experiencias y tomar acciones concretas y plasmar en ese Documento para presentar ante la Cumbre por el Cambio Climático de la ONU que se hará en diciembre en Chile.

“Estamos hablando de diálogo político, social, interuniversitario por esta preocupación que tenemos todos y todas, y el que no la siente es porque no le preocupa nada. Nosotros y nosotras ya somos grandes, y quizás nos queden 20, 30 o 40 años de vida; pero indudablemente a las nuevas generaciones que vienen detrás nuestro, no les va a quedar planeta, y esto también es una posición ideológica”.

El legislador propuso que en nuestra sociedad “debemos decolonizarnos. No podemos seguir mirando el mundo de manera utilitaria y materialista. Ni seguir copiando el modelo eurocéntrico. Si nosotros quisiéramos tener el mismo nivel de consumo que Estados Unidos, necesitaríamos cinco planetas.

Hace 500 años nos colonizaron y hoy seguimos colonizados porque el eurocentrismo todavía está manejando el planeta. Entonces pelear contra el calentamiento global y contra este cambio climático es de alguna manera, globalizar el sur, la esperanza y globalizar la lucha”, enfatizó Sereno.

Los ejes de trabajo

El primer eje de trabajo en Montevideo será “Perspectivas y participación civil en el diseño de las políticas públicas frente al Cambio Climático”, que tendrá como participantes a parlamentarios, embajadores, funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales del Mercosur y la Región.

El segundo eje será “Compromisos y aportes de las Universidades en de las agendas climáticas nacionales e internacionales”, que tendrá como oradores a profesores, docentes, investigadores y estudiantes de Universidades de América.

Luego está previsto constituir la Red Universitaria Latinoamericana por el Cambio Climático, cuyo objetivo realizar la recopilación y posterior publicación del material discutido y debatido en el Encuentro, y los aportes de los y las participantes.