La insólita medida reglamentaria que podría favorecer a Los Pumas y perjudicar a Francia en el Mundial de Rugby

Un fallo polémico podría beneficiar al seleccionado argentino. Si el tifón Mitag llega a Fukuoka, donde deben jugar Francia y Estados Unidos, la organización suspenderá el partido y lo dará por empatado.

La Federación Internacional de Rugby (World Rugby) anunció que había avisado con antelación a las delegaciones de Francia y Estados Unidos, sobre la medida que se tomará en caso de la llegada del tifón Mitag en una región de Japón.

Según la organización el partido perteneciente a la Copa del Mundo entre europeos y americanos, programado para el próximo miércoles en Fukuoka, podrá anularse si el fenómeno natural llega a golpear el sudoeste del país anfitrión el día del encuentro.

En ese caso, cada equipo recibiría dos puntos (se dará un empate 0 a 0), un escenario que podría complicar las opciones de clasificación de los Bleus (4 puntos, un partido) a los cuartos de final, objetivo por el que pelea contra Argentina (6 puntos en dos partidos) e Inglaterra (10 puntos en otros dos partidos).

Sin embargo, según World Rugby, “las últimas informaciones disponibles indican que el tifón se alejaría de las costas japonesas más de lo previsto en un primer momento, lo que disminuiría el riesgo de impacto”.

“Vamos a seguir vigilando de cerca la evolución del tifón con nuestro suministrador de datos meteorológicos, las autoridades locales y los equipos. Mañana (lunes) se publicará un nuevo informe meteorológico”, dijo la federación en un comunicado.

Menos de dos semanas antes del inicio de la Copa del Mundo, el tifón Faxai golpeó Tokio y la localidad vecina de Chiba, provocando la muerte de dos personas y graves perturbaciones aéreas en Narita, uno de los dos grandes aeropuertos de Tokio.

Como Los Pumas perdieron en su debut ante el combinado británico y luego se recuperaron con Tonga, la medida favorecería al elenco liderado por Mario Ledesma, ya que Estados Unidos se presenta como uno de los rivales más accesibles y un empate con Francia serviría para avanzar a los cuartos de final del torneo.

Una de las reglas de este Mundial 2019 que llamó la atención hace algunos días es la que habla sobre suspensión y postergación de partidos. “Si un partido de la fase de grupos no puede comenzar el día previsto, dicho partido no será aplazado al día siguiente y será considerado como anulado. En ese caso, el resultado del partido será declarado nulo y los equipos obtendrán cada uno dos puntos y no será registrado el marcador”, expresa el reglamento. Algo que, debido a que el desarrollo de la primera parte del certamen se desarrollará en plena temporada de tifones en Japón, podría ocurrir.

Sin embargo, la norma cambia a partir de cuartos de final: “Si un partido por eliminación directa no puede comenzar el día previsto, dicho partido será considerado aplazado y reprogramado en los dos días siguientes o en un plazo mayor”.

