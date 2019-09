La atleta Sandra Rolón finalizó el Spartathlon de Grecia “es mi regalo para Eldorado en su centenario”

El 27 y 28 de septiembre se corrió el Spartathlon 2019, un ultramaratón considerado uno de los más complejos, que recorre 246 kilómetros entre las ciudades griegas de Atenas y Esparta. El certamen comenzó el viernes a las 7 hora de Grecia (1 de Argentina) y finalizó ayer. Así, mientras finalizaba el desfile de los inmigrantes de Eldorado, la atleta oriunda de la Capital del Trabajo, obtenía el 2° lugar en su equipo habiendo hecho el recorrido en 35 horas y 39 minutos.

El Spartathlon comenzó en el año 1983 y este año se corrió los días 27 y 28 de septiembre, convocando siempre a los mejores atletas de todo el mundo, entre los cuales hubo 12 argentinos (4 mujeres y 8 hombres). En total fueron 400 atletas, “los mejores del mundo”, los que participaron, y de los cuales muchos no finalizaron la carrera.

En este marco, la atleta eldoradense Sandra Rolón, fue la única misionera que representó al país en el Spartathlon de Grecia 2019, obteniendo de acuerdo a sus palabras, el 2° lugar en su equipo argentino, habiendo hecho el recorrido en 35 horas y 39 minutos.

Mientras finalizaba el desfile de los inmigrantes de Eldorado en la tardecita del sábado 28 de septiembre, la atleta Sandra Rolón, emocionada por haber finalizado el certamen, manifestó en diálogo con Misiones Online “este es mi regalo para Eldorado en su centenario, yo me había propuesto regalarle esto a mi ciudad, y le doy gracias a Dios que me ayudó y me dio la fortaleza para cumplir el objetivo”.

Además dijo “dejamos a la mesopotamia en lo más alto, porque al correntino Javier Zannino también le fue muy bien”.

Y adelantó que el martes será la gala y entrega de premios, “Eldorado ya tiene su espartana en Grecia” indicó emocionada.

Además dijo “yo solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que hicieron posible que este sueñose haga realidad, estoy muy feliz, muy emocionada, gracias a todos de todo corazón y gracias a Dios sobre todas las cosas”.

Para finalizar expresó “le deseo un muy feliz cumpleañosa mi querida ciudad de Eldorado, a la que siempre represento con orgullo. Dios bendiga Eldorado, y toda mi admiración y mi cariñoinmenso para los pioneros que hicieron grande nuestra Capital del Trabajo”.

Orígen del Spartathlon

El Spartathlon intenta seguir los pasos de Filípedes, un mensajero ateniense enviado Esparta en el 490 a.C (reinado de Leonidas) para buscar ayuda contra los persas en la batalla de Maratón. Filípides, según cuenta el historiador griego Herodoto, en las guerras persas, llegó a Esparta el día después de su partida. Heródoto escribió: “En ocasión de la que hablamos cuando Filípides fue enviado por los generales atenienses, y, según su propio relato, vio a Pan en su viaje, llegó a Esparta en el día siguiente después de dejar la ciudad de Atenas”.

Con base en este relato el comandante John Foden, de la Royal Air Force, y otros cuatro oficiales viajaron a Grecia en 1982 en una expedición oficial para probar si era posible cubrir los casi 250 kilómetros en un día y medio. Tres corredores tuvieron éxito en completar la distancia: John Foden (37:37), John Scholtens (34:30) y John McCarthy en (39:00).

Al año siguiente, un equipo de entusiastas (británicos, griegos y de otras nacionalidades) de la Cámara Británica de Comercio Helénica en Atenas, dirigido por Michael Callaghan, organizó el primer Abierto Internacional Espartatlón Race. El evento se corrió bajo los auspicios de SEGAS, la Asociación Helénica de Atletismo Amateur.