Con el desafío de trabajar unidos, Eldorado celebró su centenario

Con la presencia de familiares de los pioneros y autoridades provinciales y municipales, la Capital del Trabajo vivió la histórica jornada en la que cumplió los primeros 100 años de su fundación. Tanto el gobernador Passalacqua como el intendente Aguirre y la hija del fundador Adolfo Julio Schwelm coincidieron en la necesidad del trabajo mancomunado de cara a una nueva etapa de su historia.

Eldorado conmemoró este domingo el centenario de su fundación ocurrida el 29 de septiembre de 1919 cuando el pionero de origen europeo, Adolfo Julio Schwelem, puso en marcha su sueño de una ciudad de trabajo que le brindara a los inmigrantes la posibilidad de un asentamiento en donde desarrollar su vida y la de su descendencia junto a las comunidades originarias y de la región que ya conocían la zona del Alto Paraná.

El acto principal tuvo lugar en el kilómetro 9 de la avenida San Martín en el que asistieron, entre otros, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; el intendente local, Norberto Aguirre; el intendente electo, Fabio Martínez; el vicegobernador electo, Carlos Arce; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Froilán Zarza; los ministros Ivonne Aquino, Marcelo Pérez y Walter Villalba y el intendente de Leandro N. Alem y candidato a diputado nacional por del Frente Renovador de la Concordia, Diego Sartori, entre otros.

El gobernador Passalacqua destacó que los habitantes de la ciudad de Eldorado tienen una marca que actúa como distintivo: ser la Capital del Trabajo. “Cuando el fundador vino a estos lugares dijo dos palabras que me quedaron muy grabadas, poblar y producir. El mandato histórico de don Adolfo era producir bienes materiales, culturales, producir. Eldorado es sinónimo de producción, es industriosa. Por eso cuando la crisis golpea como ahora a esta ciudad le golpea aún más fuerte porque es una ciudad que se basa en el trabajo, si se carece de trabajo casi que pierde sentido la ciudad”, afirmó.

En ese sentido, el primer mandatario provincial resaltó el ímpetu de los eldoradenses ante las adversidades. “La gente de Eldorado se remanga y trabaja cada vez más”, afirmó.

Para Passalacqua, los habitantes de Eldorado tienen otra característica: la hospitalidad. “Es la primera vez que me toca estar en una acto de 100 años. Significa mucho para este pueblo al que quiero tanto porque no hay misionero que no tenga un amigo de Eldorado, la gente es demasiado hospitalaria”, manifestó ante el aplauso de los presentes.

En tanto el intendente Aguirre, quien dejará el cargo el 10 de diciembre luego de 20 años al frente de la comuna, llamó a los eldoradenses a dejar de lado mezquindades y trabajar unidos en la nueva etapa que denominó “camino al bicentenario” del pueblo.

El acto se cerró con otro desfile, esta vez cívico militar, de instituciones que tienen asiento en la localidad de Eldorado, entre ellos escuelas, centros de formación y fuerzas provinciales y federales.