Marilyn Weiss, la misionera que está entre las 15 finalistas de Miss Universo Argentina

El concurso que buscará elegir a la mujer más bella de Argentina para la venidera contienda universal encendió sus motores rumbo a la noche final y en el participa la obereña Marilyn Weiss, quien recientemente quedó electa entre las 15 finalistas.

Desde la llegada a la presidencia del Miss Universo Argentina, por el “Zar de la Belleza”, como es reconocido mundialmente Osmel Sousa, el certamen ha dado un vuelco para bien, según han reseñado varios medios del país. El concurso “Mujer Argentina rumbo a Miss Universo”, que buscará elegir a la mujer más bella de Argentina para la venidera contienda universal de este año, encendió sus motores rumbo a la noche final.

Luego de haber realizado varios casting a lo largo y ancho del territorio argentino, y preseleccionar a varias candidatas, el “Zar” escogió a las 15 mujeres que lucharán por la corona y entre ellas se encuentra la bella Marilyn, quien supo portar varias coronas a lo largo de sus jóvenes 22 años (Reina de la Colectividad Alemana, Reina Provincial de la Cerveza, Reina Nacional de la Orquídea, Reina Nacional de Reinas Nacionales). El evento donde fueron escogidas las concursantes se realizó el pasado jueves en el Teatro Broadway de la capital.





Una intensa preparación

El camino hasta esta instancia final no fue sencillo para Marilyn, quien primero se presentó a un casting en el atelier de Marcelo Péndola, donde fue preseleccionada para participar del casting oficial de Miss Universo Argentina, donde también fue preseleccionada. Allí comienza una intensa preparación en diferentes aspectos, como oratoria, perfeccionamiento del idioma inglés, pasarela, así como la preparación física. Todo esto le permite a Marilyn ser electa entre las 33 finalistas del certamen, con chicas de todo el país.

“En estos momentos me siento muy feliz de poder estar logrando un sueño, de poder usar esta plataforma para dar voz a muchas mujeres que por diferentes cuestiones no se animan a hacer muchas cosas o no pueden, y además animar a muchas mujeres de Argentina y de Misiones”, nos cuenta Marilyn.

Continuando con la charla, la joven diseñadora afirma que “Este año es muy especial, y me siento muy orgullosa de mi misma por haber sido electa como una de las chicas que puede llegar a representar a Argentina”.

Sobre el certamen nos dice que “la preparación es muy dura, tiene muchas exigencias, pero está sacando lo mejor de cada una de nosotras. Por eso concluyo que todas ya somos ganadoras. Es cierto que me encantaría ganar, pero espero que simplemente gane la que esté mejor preparada para representar a Argentina y así finalmente pueda traer una corona como hace mucho tiempo ya no logramos”. Y para finalizar, Marilyn Weiss nos contó que “en lo personal estoy creciendo mucho, superándome a mí misma, eso también me pone muy feliz”.

Fuente: Oberá Inside