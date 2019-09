Macri lanzó su campaña con la marcha del #SíSePuede: “Si esto no lo resolvemos nosotros no lo resuelve nadie”

El Presidente se vistió de candidato para inaugurar la marcha del “Sí, se puede” con autocríticas y una fuerte arenga. “Esto lo resolvemos nosotros o no lo resuelve nadie”, dijo.

Empeñado en dar vuelta la dura derrota electoral de las PASO, el presidente Mauricio Macri lanzó este sábado en el barrio porteño de Belgrano sus marchas del “Sí, se puede”. Se trata de una iniciativa que lo llevará por 30 ciudades en un mes.

Dispuesto a recorrer el país para dejar de lado la campaña virtual y retomar el contacto con la población tras haber abandonado los clásicos timbreos, el jefe de Estado confía en que este tipo de movilizaciones lo ayudará a alcanzar el balotaje del 24 de noviembre para definir mano a mano la presidencia contra el postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Con la mirada puesta en la participación de los vecinos de los diferentes lugares, Macri arrancó la larga marcha del “Sí, se puede” en Barrancas de Belgrano a donde llegó en tren desde la estación de Olivos, cercana a la Quinta presidencial.

Tras las palabras de Elisa Carrió, Miguel Ángel Pichetto y Horacio Rodríguez Larreta, Macri subió al escenario ante una verdadera multitud que colmó el lugar.

Las frases más destacadas de Macri

-“Me sorprendieron el 24 de agosto cuando salieron de sus casas para darnos fuerza, energía y mucho amor. Hoy los invité para decirles que no están solos. Estamos juntos en esto y vamos a tener el país que queremos”.

-“No nos resignamos, sabemos que un mejor país es posible y está mucho más cerca de lo que podemos ver”.

-“Nos une la honestidad, querer vivir en paz, querer dejarles un futuro mejora nuestros hijos, construir y no destruir, saber que existe un mejor futuro para todos y decirle no a la impunidad”.

-“Nunca bajamos los brazos. El último año y medio fue muy difícil y la clase media hizo el mayor esfuerzo. Pero los escuché, tomé nota y los entendí. Lo que viene es distinto. Ahora vienen el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario y el alivio al bolsillo a fin de mes”.

-“Si esto no lo resolvemos nosotros no lo resuelve nadie. Nos la jugamos por el cambio para modificar las cosas que no se hicieron en 70 años”.

-“Acá tienen un Gobierno que le da batalla al narcotráfico y las mafias”.

-“Se puede dar vuelta esta elección”.

-“A los más jóvenes les quiero decir que en unos años sus hijos les van a preguntar dónde estaban en octubre de 2019. Y ustedes les van a contestar que estaban haciendo Patria”.

-“Voy a estar siempre para defenderlos. Que nunca más les digan que no se puede. Este es nuestro país, nuestro futuro y nuestra forma de vida”.

Los manifestantes se expresaron en las redes sociales con el hashtag #SíSePuede y compartieron imágenes de lo que fue la concentración en Belgrano:

La segunda marcha de los seguidores de Juntos por el Cambio se concretará el lunes, a las 17.30, desde la ciudad bonaerense de Junín, con Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal como oradores centrales.

El Presidente tiene previsto formular anuncios con medidas de alivio para la clase media, las pymes y los trabajadores como parte de la estrategia de campaña, que busca transmitir la idea de que el oficialismo escuchó el reclamo del electorado tras la derrota en las PASO.

“Habrá propuestas para las pymes y el empleo y no se descartan medidas vinculadas a una baja de impuestos“, declararon fuentes del oficialismo.

El objetivo de los organizadores de este último tramo de la campaña es concretar 30 encuentros en 30 ciudades, algunas en las que Cambiemos sufrió reveses más difíciles, con la meta de achicar las diferencias con la oposición.

Los voceros de la campaña indicaron que el jefe del Estado estará acompañado en las recorridas por los principales candidatos de cada distrito.

Fuente: Crónica.