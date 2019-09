Esta noche Grupo Revelação en Posadas…Últimas horas para adquirir las entradas por Internet

A las 23 se abrirán las puertas de Umma! Los brasileños se presentarán alrededor de la 01.30. Será la segunda visita de la banda que dejó un gran recuerdo cuando actuó en marzo de 2018. Mirá el programa, enterate los detalles y adquirí aquí las entradas por Internet en Compras Misiones

El show comenzará a medianoche con Cachaça Mecánica y media hora después subirá al escenario Sensação Do Samba. Finamente a la 1.30 comenzará la actuación del Grupo Revelação. El cierre será a partir de las 04.00 con el DJ Carlos Silva y el speaker Maxi Vargas.

Como parte de una extensa gira durante el mes de septiembre, que comenzó el pasado 11 en Senhor Capitao, Recreo dos Bandeirantes (Río de Janeiro) y finaliza el 29 en Riberao Preto (Sao Paulo), la banda brasileña Grupo Revelação desembarcará por segunda vez en Posadas, el próximo 28 de septiembre en la Disco Umma, ubicada en avenida Maipú a metros de avenida Uruguay. Con un video que se publicó en los canales oficiales del grupo, invitan a los misioneros al show de casi dos horas donde la samba y el pagode invadirá la pista con un particular estilo carioca que ya deslumbró a los misioneros, que disfrutaron del recital en marzo de 2018.

Grupo Revelação nació en la ciudad de Río de Janeiro el 23 de abril de 1991. Debe mucho el inicio de su carrera hacia uno de los más ilustres músicos Victor Stecca, de 1990, con un pagode de mesa típicamente carioca que se realizaba en el Arranco.

Con el apoyo de João Carlos Silva Filho, gerente artístico de Radio FM El Día, Revelação alcanzó gran adhesión entre los oyentes de Río de Janeiro, trayendo el camino para el éxito de su primer disco “Revelação”, de 1999, lanzado por la BMG. El disco cuenta con la participación de algunos de los integrantes del Kiluza, además de una regrabación de “Zé do Caroço”, canción de Leci Brandão. El año 2002 fue decisivo para el grupo. El sexteto carioca cambió de compañía de grabación, pasando a la Deckdisc, y lanzó el álbum “Ao Vivo no Olimpo”, que, desde lo alto de sus más de 700 mil copias, fue el segundo CD más vendido del año y el primero en la categoría pagode.

El éxito que hasta entonces era restringido a Río de Janeiro, pasó a ser nacional y, en 2003, sobrepasó las fronteras con una larga gira por Estados Unidos, Japón y Europa, dando inicio a una prometedora carrera internacional. Es, ante esta nueva realidad, que el Grupo Revelação lanzó “Novos Tempos”, su cuarto álbum, segundo por la Deckdisc. En 2005, siguiendo las tendencias innovadoras de la discográfica, el grupo lanza el primer DualDisc de samba de Brasil, para conmemorar el primer millón de copias vendidas por Deckdisc.

En 2006 afloja con los registros en vivo y retorna la grabación en estudio, lanzando otro CD de gran éxito, “Velocidade da Luz”. En 2007 vende en las tiendas un CD con los mayores éxitos de la banda “100% Revelação”. Y en 2008, el grupo lanzó el disco “Aventureiro”, que alcanza varios hits en las radios, “Aventureiro”, “Medo de Amar” y muchas otras.

Con la necesidad de expandir aún más la verdadera esencia del samba brasileño, la banda decide en 2009 lanzar otro álbum en vivo. Esta vez la tarea es mayor ya que la meta es la grabación de un DVD. En el caso de las comunidades pobres de Río de Janeiro, los integrantes no podrían optar por otro lugar para la grabación que en un cerro, por lo que el lugar elegido para las grabaciones fue el Morro da Urca en la cidade maravilhosa. Es así que este DVD quedó estipulado como “Ao Vivo no Morro, que estalló en Brasil entero, y que tuvo su segunda edición, que es la continuación del show del DVD anterior. Ao Vivo no Morro 2” marca el estreno del grupo en la discográfica Universal Music, lo que promete hacer que la banda conquiste más ascenso y mayor espacio en los medios.

Fuente: La Prensa