El emotivo encuentro de dos primos que se reencontraron después de 75 años

Ambos creían que el otro había fallecido por el holocausto nazi pero gracias a Facebook pudieron volver a estar juntos.

Después 75 años la Segunda Guerra Mundial sigue dando de qué hablar. Esta vez la noticia gira alrededor de dos primos, Morris Sana (87) y Simon Mairowitz (85), que por el conflicto bélico perdieron contacto y creyeron que el otro estaba muerto.

Sus hijos y nietos, tras escuchar la historia más de una vez, quisieron saber más del supuesto hecho y gracias a la ayuda de internet, pudieron reunirlos nuevamente.

La última vez que se habían visto vivían en Rumania donde crecieron juntos. La separación se produjo por un levantamiento facista que provocó que su país se aliara con los nazis. Si bien el hecho se produjo en 1940, no está claro exactamente cuándo huyeron al extranjero.

Ambos pudieron escapar con sus familias, por lo que ninguno sabía que el otro había fallecido, pero ante las barbaridades cometidas por las tropas de Hitler creían que su mejor amigo no había sobrevivido. Morris se estableció en Ra´anana, Israel, mientras que Simon terminó en el Reino Unido.

Leetal, nieta de Morris, descubrió que el primo de su abuelo estaba vivo gracias a Facebook. El reencuentro sucedió en Tel Aviv, donde por la emoción Somin casi no podía hablar y antes de romper en llanto dijo “Me alegro de verte después de todos estos años”.

En Facebook Leetal escribió “Esta es una de las cosas más conmovedoras que he visto en mi vida y me encantaría compartirla con ustedes.Para hacer una larga historia corta, mi abuelo no pudo encontrar a su primo y mejor amigo después del Holocausto y estaba seguro de que había sido asesinado en los campos de concentración. Lo enocntré y pudimos arreglar que los primos se reunieran hoy. La guerra desgarró a tantas familias y reunirlas en Israel es tan mágico”

Fuente: Los Andes