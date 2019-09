Destacan la importancia del trabajo intersectorial en las operaciones inmobiliarias

Para la escribana, Ana Caballero, ponente del I Congreso Latinoamericano de Jóvenes Profesionales inmobiliarios, es importante que los equipos que aborden este tipo de operaciones estén conformados por profesionales de diversos sectores y para ello es “fundamental que tengamos una actitud colaborativa y cercana”, dijo.

En el marco de I Congreso Latinoamericano de Jóvenes Profesionales Inmobiliarios, Ana Caballero, escribana, destacó la participación de expertos de diversos sectores. Sostuvo que de esta manera se enriquece el debate y se generan ideas con una visión más amplia.

“Es fundamental que todos los equipos que se arman en torno a una operación inmobiliaria cuenten con profesionales de diversas ramas y para ello es necesario que tengamos una actitud cercana, colaborativa y de conectarnos”.

Señaló que este tipo de congresos permite hacer acuerdos, entender la problemática del otro e identificar cuáles son los problemas de cada uno y ver cómo pueden ayudarse en lo que necesiten.

En relación a la coyuntura actual, la experta señaló que muchas veces los conflictos que se presentan en la vida requieren un cambio interno más que uno externo.

“Para mí estos meses fueron los mejores, muy a pesar de los efectos de las PASO, de las restricciones cambiaras y creo que las cosas dependen de uno y tratar de decir que es culpa de otro, no es más que poner las cosas afuera y no mirar hacia dentro y muchas veces la solución está en replantearnos valores internos no creemos que la solución y el problema estén afuera, sino que están adentro de uno”, acotó.