Buki Rosa y su incursión en el mundo de la pintura, la música y el teatro

El reconocido actor, director de teatro y artista plástico posadeño visitó el programa Los de Acá para revivir los momentos que marcaron su trayectoria artística en la Tierra Colorada.

Al momento de describirse en lo personal, Buki no dudó en enfatizar: “Un loco!, un loco por el arte, por las artes, un soñador, un Quijote también”.

Y continuó: “Yo creo que todos los hombres somos utópicos, porque siempre vamos en búsqueda de algo, y en esa búsqueda siempre estamos haciendo cosas. A veces con rebeldía, a veces nos caemos, pero siempre seguimos para adelante. En búsqueda de la utopía el hombre ha llegado -para bien o para mal- a los que hoy es el Siglo XXI”.

Sus inicios en el arte se remontan a cuando cursaba el primer año de la escuela secundaria luego de anotarse en talleres de dibujo en “Continental School”. Luego, cursando su segundo año en la escuela industrial participó en la comisión de la carrosa oficial: “Siempre me metía en la animación de la fiesta aniversario, no se… siempre me llevó para ese lado…”.

Años más tarde participó en muestras de pintura en Mendoza, Formosa y en lugares donde se abrían concursos.

A la hora de comentar el tipo de corriente artística que seguía, manifestó: “No era una pintura expresiva ni expresionista, sino que estaba dentro de un racionalismo y dije no, no es lo mío. No lo sentía, ya empezaba a hacer garabatos. Hacía garabatos y tapaba, volvía a hacer otra cosa y tapaba, y no estaba convencido, no era lo mío”.

De la pintura al teatro

“Yo me recibí en la industrial en 1971 y voy a hacer arquitectura en Resistencia. Hago 2 años, luego por razones económicas, porque mis padres no me podían mantener, regreso a Posadas. Deambulé unos años por acá y entré al Instituto Montoya en la carrera de dibujo y pintura. Con algunos sobresaltos me recibo ahí, como profesor de dibujo y pintura y es justamente ahí, en el Instituto Montoya donde me integro a un taller de teatro que dictaba Silvia González”.

“Luego de ahí surge el Grupo Marechal. Tuve la suerte que en aquel momento Silvia me haya elegido para hacer un protagónico, una obra bastante “jugada”, regional y de mucho contenido social. Ahí me pico el bicho de la actuación”, recordó durante la entrevista en Los de Acá.

Tiempo después, comenzó a dirigir grupos de teatro en el Instituto Montoya por invitación de Marisa Micolis y luego comenzó a escribir sus propias obras.

Pasados algunos años abrió las puertas del Espacio Mandové en Posadas que en algún momento se llamó “Laberintos” porque Buki también había fundado el Grupo Laberintos, cuando funcionaba el Centro Cultural Misiones, hoy conocido como Centro Cultural Vicente Cidade.

Su incursión en la música

“Allá por el año 1989 me tocó grabar mi primer disco personal y lo hicimos producido por Litto Nebbia y en aquellos años había visto una pintura de Buki Rosa. Fue un día que caí a su casa y le dije: porque no me haces la tapa del disco y fue entonces cuando Buki gentilmente me hizo este material que estamos viendo ahora, he traído la tapa del disco para que lo podamos compartir y también he recibido el regalo maravilloso no solo de la amistad de Buki sino también del cuadro que forma parte de una importante etapa de mi vida. El cuadro se llama “Orantes””.