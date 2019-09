El Parque Paraguayo será sede del primer festival audiovisual de Posadas

El 28 y 29 de septiembre se llevará a cabo la primera edición del Festival Audiovisual “el Parque Paraguayo” (FAVEPP), un evento que une el histórico mirador ribereño de la ciudad de Posadas con el arte audiovisual.

La propuesta consiste en proyecciones de cine regional al aire libre; talleres de capacitación audiovisual destinado al público infantil, jóvenes, adultos e interesados en el rubro; charlas con realizadores; muestra performática audiovisual; espectáculos musicales; feria y gastronomía. Esta diversidad artística confluye en el Festival Audiovisual que toma el símbolo de hermandad entre Paraguay y Posadas para continuar proyectando esa unión a través del cine

La organización.

Actualmente la región, tanto en el NEA argentino como Paraguay, está presenciando un creciente desarrollo en la realización de cine y producciones audiovisuales; es por eso que el Festival pretende aportar a este crecimiento brindando un espacio de encuentro, difusión y fortalecimiento para los realizadores, artistas y la comunidad. El FAVEPP apunta a sostenerse en el tiempo y constituirse como el festival audiovisual emblemático de Posadas, como lo es el “Oberá en Cortos” en Oberá, y como viene caminando el “Festival de CineCable” en Encarnación.

El Festival brindará a la comunidad una variada propuesta de formación en materia audiovisual totalmente gratuita, destinada a diferentes públicos. Las capacitaciones se desarrollarán en las instalaciones del Museo Aníbal Cambas durante las mañanas y las tardes. Serán tres talleres que estarán a cargo de profesionales del sector audiovisual de Misiones en cada uno de los temas: “Cine para niñxs” (con las talleristas Macarena Czernecki , Makarena Bordón, Camila Acosta), “Sonido” (con Hernán Ruiz Navarrete), y “ANIMACIÓN TRADICIONAL” (Seres Azules-Marina Sol Monferran-).

Acerca de los talleres

CINE PARA NIÑXS, se trata de un taller introductorio de alfabetización audiovisual destinado a la infancia. En el mismo, se abordarán todas las etapas del proceso de producción audiovisual. Durante el curso se orientará a les niñes hacia una mirada crítica en la materia dando respuestas a sus necesidades.

El taller de SONIDO, se propone abordar desde la teoría y la práctica los procesos sonoros desde la pre-producción hasta la entrega de material de una obra audiovisual.

La capacitación sobre ANIMACIÓN TRADICIONAL, también modalidad taller, busca indagar sobre los principios de la animación, los códigos propios del lenguaje y las herramientas necesarias para comenzar a animar. Se abordará la animación tradicional en papel y la animación tradicional digital con TvPaint.

Sobre las proyecciones de cine

Al caer el sol en el Parque Paraguayo, celebramos al cine regional en la pantalla gigante con una propuesta muy variada en contenidos y formatos; una coproducción argentina-paraguaya, la película “Guaraní” dirigida por Luis Zorraquín que cuenta la historia del viaje de Atilio (Emilio Barreto) y su nieta (la joven actriz paraguaya Jazmín Bogarín). Otro largometraje forma parte de la grilla, “El silencio es un cuerpo que cae” de Agustina Comedi ganadora del Premio Cóndor de la Plata a la mejor película documental.

Además, el FAVEPP incluyó en la guilla una variada propuesta de muestras especiales, ellas son: CINE JÓVEN, REALIZADORES DE MISIONES, CINE CABLE (PARAGUAY), CINE PARA LA INFANCIA, OBERÁ EN CORTOS.

Muestra performática audiovisual

Cabe destacar, que además de promover el cine de la región, el FAVEPP busca mostrar que el audiovisual va más allá de la pantalla plana (cine, tv, web). Es por ello que se convocaron a artistas de la región para armar performances. Esta iniciativa

ofrecerá al público experienciar un formato donde la danza, la música, y las visuales, en escena, forman un todo audiovisual contemporáneo.

La noche de sábado estará el colectivo “¿Quién te espía?” coordinado por Patricio Elizalde, junto a Dinastía Ming en banda sonora. Sobre la obra: “Movimiento espiado desde otro lugar, desde otro punto de vista. ¿Estamos allí para que nos espíen? Convivimos entre texturas y paradojas / Nos movemos para estar / Estamos en lo cercano y lejano de esa mirada / Nos encontramos en el andar, en la posibilidad: debajo el sol, arriba de los árboles, detrás de las pupilas.”

Mientras que el grupo “Testoy queriendo entender”, dirigido por India Pernigotti, junto a Juan Manuel Acardi en creación sonora y Guillermo Zdanowicz en visuales, estará la noche de domingo. Sobre la obra: “Resignificar el espacio, habitarlo en la abstracción del relato que dio origen a la edificación del Parque República del Paraguay. Hace 93 años, 9 días y 5h, aquella primavera, el invierno subía hacia abajo mientras el verano viajaba hacia abajo subiendo arriba. En La Tromba EF4° le suelo preguntar a mi ansiedad, por qué siento que si no me muevo me ahogo.”

Feria y gastronomía.

EL FAVEPP busca promover la producción independiente y local. La ya conocida feria de emprendedores Random Comunidad, estará presente en la primera edición coordinando la sección de ferias de productos artesanales de los más variados rubros.

Espectáculo musical

Al final de cada jornada, después de la media noche, habrá propuestas de bandas de música. El sábado, “El Ensamble Tataconco”, un grupo de percusión integrado por personas aficionadas a la música. La propuesta invita a disfrutar de la creación musical a través de la improvisación mediante pautas indicadas por un director, bajo el sistema creado por Santiago Vázquez.

El domingo, cerrará la primera edición del Festival Audiovisual el Parque Paraguayo la banda argentina-paraguaya “Amorales” un ensamble de músicos de la frontera entre Posadas y Encarnación, un árbol musical con sus raíces en el Alto Paraná y sus ramas a los cuatro vientos. Orquesta un puñado de canciones propias que fusionan la música regional con estilos como rock, jazz, mantras, y música clásica.

La primera edición del FAVEPP busca impulsar el avance y fortalecimiento del sector audiovisual afianzando lazos locales y foráneos en un evento que se forje sólido y diverso, dando a la región un nuevo espacio en donde compartir el compromiso con el cine y reafirmarlo, promoviendo el diálogo y la integración de las culturas de nuestra región.