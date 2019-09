Massa, en Miramar: “Este Gobierno se quedó sin el respaldo de la gente”

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa visitó la ciudad de Miramar. Allí, y junto al candidato a intendente local, Sebastián Ianantuony, recorrió obras y mantuvo encuentros con empresarios, comerciantes y productores de la zona. En ese marco, aseguró: “Vamos a devolverle a los argentinos la idea de que producción, trabajo, educación y federalismo son los ejes sobre los cuales se define la política en la Argentina y no los negocios de cuatro o cinco amigos del presidente”.

“Miramar no escapa a la realidad económica de la Argentina que es muy grave. Y desgraciadamente el Gobierno sigue sin encontrar el rumbo. Encara mal la deuda y encara mal las medidas de carácter aliciente para los sectores productivos”, indicó Massa durante su visita al Museo Municipal de Ciencias Naturales junto al candidato a intendente de General Alvarado Sebastián Ianantuony y el intendente actual y candidato a diputado provincial, Germán Di Cesare.

“Estamos a pocos días de la elección y la expectativa es que a partir del 10 de diciembre podamos volver a poner en marcha la economía. Y ese desafío tiene varias medidas, algunas vinculadas a la reducción impositiva en las Pymes y los comercios y otras para ciudades como esta, tienen que ver con trabajar muy fuerte la promoción turística con alicientes impositivos para que la temporada ayude a reactivar y poner en marcha el consumo”, añadió.

“También vamos a un esquema en el cual la Pyme, el comercio, el jubilado y el trabajador tengan tarifas razonables. Vamos a devolverles a los argentinos la idea de que producción, trabajo, educación y federalismo son los ejes sobre los cuales se define la política en la Argentina y no los negocios de cuatro o cinco amigos del Presidente”, indicó Massa.

Por último, y en referencia al acuerdo con el FMI, Massa sostuvo: “Necesitamos tener un respaldo muy amplio y pedirles a todos aquellos que a lo mejor no nos acompañaron en las PASO que ahora nos acompañen. Necesitamos mucha legitimidad para sentarnos y rediscutir un acuerdo que no significa no pagar, significa pagar, pero con un acuerdo en el tiempo y de acuerdo a las posibilidades de crecimiento de la Argentina”.

“Tenemos que demostrar que el camino de la producción, el crecimiento y el trabajo es el camino que eligen la mayoría los argentinos y que este Gobierno se quedó sin el respaldo de la gente”, concluyó Massa.

Durante su visita a Miramar, Massa compartió un almuerzo con empresarios y comerciantes de la ciudad, para luego visitar a productores de kiwi. Acompañaron además a Massa el candidato a diputado nacional Ramiro Gutiérrez y el referente del FR Javier Faroni. La agenda de Massa en la costa argentina continuará en Mar del Plata junto a la candidata a intendente Fernanda Raverta para luego visitar la ciudad de Villa Gessel, junto al intendente y candidato del Frente de Todos, Gustavo Barreras.