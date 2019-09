Víctor Javier Wolhein un héroe de los clásicos del fútbol en Rosario, Santa Fe, Tucumán y Córdoba

Tiene la humildad de los grandes y no le gusta hablar de sí mismo. Este posadeño al que apodaron “El Chino” y “El Yerbatero” en Rosario dice que lo suyo es suerte. Pero todos saben que Víctor Javier Wolhein, con inicios en la escuela de fútbol de Guaraní Antonio Franco e inferiores en el Independiente de Posadas hizo su carrera a golpes de talento y sacrificio.

A la suerte hay que ayudarla y, aunque algunos “al saber lo llaman suerte”, paseó su recia estampa por el “Gigante de Arroyito”, el “Cementerio de los Elefantes”, el “Palacio Ducó”, el “Miguel Sancho” cordobés y el “Monumental José Fierro”. Solo por nombrar alguno de la docena de clubes en los que jugó, incluido el Tolima de Colombia.

En esos estadios emblemáticos, este número 8 o volante por derecha de sello misionero, jugó los clásicos Rosario Central-Ñuls, Colón-Unión en Santa Fe, los desafíos porteños de Huracán de Parque Patricios, las tenidas locales de Racing de Córdoba ante Belgrano, Instituto y Talleres y el desafío norteño de Atlético Tucumán-San Martín de Tucumán.

Lo suyo es la irreverencia, una magnífica manera de comunicarse, la broma ocurrente para salir jugando en diagonal. Velocidad y vértigo. Un eterno transitar por la banda derecha lo caracterizó y así lo recuerdan en las páginas web de Central y Huracán. Otros misioneros en el fútbol grande heredaron el apodo de “El Yerbatero”, que creó el periodista rosarino Oscar Pendino Dávila.

Amigo entrañable, luego de radicarse un tiempo en Rosario, regresó a Posadas y vive con caluroso afecto las reuniones de asado con sus excompañeros del Club “Banco Provincia”, el equipo de la infancia. El mismo en el que aprendió tácticas, juego en equipo y control de la pelota bajo las órdenes de Miguel Ríos, su maestro en el fútbol.

Agradecido y siempre humilde, recordó sus comienzos en el Club Independiente, a su amigo y “arquerazo” de su equipo juvenil José Valiente, a sus hijos en Rosario a quienes ama y extraña, y a su esposa Mónica, a quien le dedicó un cariñoso saludo mientras lo seguía atenta en el reportaje radial y televisivo. Ella no alcanzó a conocer su fulgurante paso por el fútbol.

¿Cómo comenzó tu historia futbolística?

Primero en los picados de la canchita de Santa Catalina y Martín Fierro. Después en la escuela de fútbol en Guaraní con un maestro del fútbol como Miguel Ríos, quien armó un equipo Banco Provincia que se entrenó acá y luego fue a jugar los Juegos Evita en Embalse Río III. Hicimos un buen torneo. Y ahí nos invita Estudiantes de La Plata que conmemoraba un aniversario del Campeonato del Mundo Internacional de Clubes. Jugaban (Carlos) Bilardo, (Carlos) Pachamé, (Alberto) Poletti, (Oscar “Cacho”) Malbernat. Jugamos un preliminar contra la 7ª. De estudiantes donde ganamos 7 a 1. Inolvidable para mí.

¿Te hubiera gustado que llegaran otros jugadores de ese potrero de Posadas?

Sí. Me tocó a mí poder ir a Rosario. Me probaron y jugué un par de partidos y quedé. De estos chicos que jugaban conmigo. Cualquiera podría haber jugado en River o en Boca por sus condiciones. El equipo nuestro, para esa época, jugaba como un equipo de primera. Jugábamos de memoria Cada uno jugaba en su puesto, nadie corría detrás de la pelota, con Valiente en el arco, por eso te comentaba me fui muy contento porque después de 40 año pudimos reunirnos, no todos por supuesto porque algunos por desgracia ya se fueron, y bueno, los que estamos fue una alegría enorme habernos encontrado todos de nuevo.

¿A quiénes recordás de esa época en el equipo de Banco Provincia?

De esa época, a José Valiente, los hermanitos Villalba, Daniel Villalba que también jugó en primera de Guaraní, Alejandro “Tando” Villalba, Mario Presa, el “Negrito” Ocampo, el “Cholo” Báez, Daniel Villa, “Dani” Fariña, Omar Ríos y Joselo Alfonso, que todos decíamos que era el Maradona nuestro. El Messi nuestro era Joselo Alfonso, un fenómeno, nosotros teníamos que atarle los cordones a Joselo Alfonso. Yo siempre lo idolatré siendo un compañero mío. Jugaba de 10, zurdo, tenía todas las cualidades para jugar en primera. Pero, bueno, no tuvo esa suerte que tuve yo tuve de ir a Rosario.

Naciste un 17 de junio de 1961, en un barrio típico de Posadas, allí por la zona de Santa Catalina y Martín Fierro y pasaste luego por Central, Platense, Racing de Córdoba, Tolima de Colombia, Central, Colón de Santa Fe, Huracán de Parque Patricios, Atlético Tucumán, Atlético Rafaela, Central Córdoba. Redondeaste una carrera brillante como jugador, como volante. ¿Qué destacás de esa trayectoria?

No me quiero olvidar que después de Banco Provincia, ficho en Independiente y ahí fue que me vio un exjugador de Central. Pero yo salí de Independiente. No llegué a jugar en primera, estaba en las inferiores de Independiente. Quiero resaltar eso porque Independiente, tanto el presidente y el vicepresidente Martín, me dio el pase. Fue un lindo gesto del Club Independiente. Allí está mi corazoncito.

¿Llegaste a Rosario, con muy años, tenías 15 años y ahí todas las inferiores las hiciste en Central?

Exacto. Llegué a los 15 años, pasé por todas las divisiones inferiores hasta que tuve la suerte de poder debutar en primera y ahí fue que jugué 3 años hermosos. Después fui a los equipos que nombraste.

¿Un hombre de clásicos, de bajo perfil y de alto nivel futbolístico y de clásicos?

La verdad que tuve mucha suerte porque pude jugar los clásicos de Central y Ñuls, Colón y Unión, Atlético Tucumán-San Martín de Tucumán y, en menor medida, en Racing de Córdoba enfrentando a Instituto, a Talleres y a Belgrano, pero no era una rivalidad como en los otros clubes. Las ciudades como Rosario, Santa Fe y Tucumán me tocó jugar viven el clásico. Ahí no hay River ni Boca, ahí es el clásico, Central-Ñuls, Unión-Colón y San Martín-Atlético. Mucha pasión. En Tucumán jugábamos con 30.000 personas todos los partidos, en Santa Fe lo mismo y en Rosario, ni hablar.

¿El más vibrante?

Yo lo viví a todos los clásicos de la misma manera. Uno cuando está ahí adentro vive esa adrenalina que te da el fútbol; los viví intensamente a todos. No puedo decir uno más lindo que otro porque los clásicos son clásicos.

¿Y en Huracán de Parque Patricios?

En Huracán no me tocó, porque era 1990 y el “Globo” estaba en el Nacional B. Ahí tuve la suerte de salir campeón y ascender a Primera A. Yo estaba a préstamo porque mi pase era de Racing de Córdoba y no hubo acuerdo. Los dirigentes de Racing de Córdoba por ahí no querían. Tuve la suerte de jugar con (Gabriel) Puentedura, el Turco Mohamed, (Héctor) Cúper, un jugador que tiene sus pergaminos y hasta ahora está dirigiendo. (Fernando) “Teté” Quiroz, (Sergio) Saturno, luego jugador de Boca. Con Saturno estuve de compañero también en Central. Pero no jugó mucho; donde explotó fue en Huracán y luego pasó a Boca. Esa campaña fue muy buena y salimos campeones.

¿Quién era el técnico?

(Carlos el inglés) Babington. Le pegaba como los dioses. En las prácticas les decía a los arqueros: allá va, al ángulo, y allá iba. Un genio.

¿De los jugadores cuál te impactó más?

Tuve la suerte de jugar contra (Ricardo) Bochini, (Norberto) Alonso, en esa época en el River del ‘86 cuando salió campeón, con el Búfalo (Juan Gilberto) Funes, (Enzo) Francescoli. En Estudiantes, donde el medio mediocampo era con Marcelo Trobbiani, Ángel Russo, Alejandro Sabella y (José Daniel) Ponce, era un equipazo. Y después tuve compañeros talentosos como Omar Palma de Central, Raúl de la Cruz Chaparro, que jugó en River, en Belgrano de Córdoba. Lo tuve de compañero en Central en Racing de Córdoba, en Colón, hicimos una muy buena amistad. Y tuve la suerte de jugar con (Mario) Kempes. Ya fue cuando nos retiramos, en un torneo de veteranos al que nos invitó la Liga Cordobesa a la Liga Rosarina. Me llamaron por suerte y lo tuve de compañero por un partido.

¿Todavía conservaba esa furia?

Sí, totalmente. Es innato, sale de nacimiento en el jugador. Tenía una potencia impresionante. Aparte, la humildad que tenía. A mí no me conocía, él era Kempes. Aunque yo jugué en todos lados, yo no era nadie y para mí fue un halago jugar en esa cancha. Y más con él. Una experiencia muy linda.

¿Cuáles fueron tus apodos?

El “Chino” como me decían en el fútbol, me lo puso el “Zurdo” (Carlos Ángel) López un técnico que jugó en Independiente. Y en el fútbol quedó el “Chino” Wolhein. Y acá en Posadas nadie me conoce por el Chino. Un periodista de Rosario, (Oscar) Pendino Dávila, me puso “El Yerbatero” Wolhein. Yo tuve en Central la mala suerte de descender en el ‘84 y después ascendimos en el ‘85 y en ese equipo éramos todos chiquitos, bajitos, en el medio Palma, (Juan de la Cruz) Chaparro y yo. Éramos todos chiquitos. Y entonces nos puso el equipo de “Los Pitufos”. Así nos conocieron en Rosario y toda la Argentina En ese campeonato del ‘85 salimos campeones de punta a punta. Así ascendimos a la A, y Central sale campeón en la A. Yo ya no estaba más; había ido a Racing de Córdoba. Así que fuimos conocidos como “Los Pitufos. El único alto era el arquero, el Flaco Fossati que jugó en Independiente y ahora es técnico.

¿Fuiste un campeón de ascensos también?

Hay jugadores destacados que tienen una trayectoria impresionante y no salieron campeones. ¡Jugaron 10 o 15 años y no salieron campeones! Y yo tuve la suerte de ascender con Central y salir campeón; y también con Huracán. Cuando salimos campeones con Central fue una locura. Concentramos en un hotel en Rosario y hasta llegar al estadio -era el último partido donde ya dábamos la vuelta olímpica, frente a Dálmine- estuvimos dos horas y media. ¿En Villa Dálmine sabés quién jugaba? José Basualdo el que jugó en la Selección. Estuvimos dos horas y media para llegar al estadio. Imaginate lo que era esa cancha. En Rosario es Central o Ñuls.

¿Puede ser que en la B se forjen voluntades y equipos que fueron débiles salen fortalecidos?

Totalmente. Yo hablo de mi experiencia en Central. Nosotros estábamos mal. En esa época empezaban los promedios y Central venía mal. Todos decían ¿Central a la B?, parecía increíble. Nos tocó la mala, descendimos y al año siguiente, tuvimos la suerte de ascender. Jugamos todos los partidos con la cancha llena, impresionante.

¿Y llegaste a los 15 años a Rosario y qué les decís a esos jóvenes que comienzan?

Para ser futbolista y llegar a primera división, primero deben tener mucha vocación, muchas ganas de triunfar, esas ganas de jugar en primera, de ponerse una meta y dejar muchas cosas de lado. Es muy sacrificado, más para un chico de Misiones que va a Buenos Aires, es mucho sacrificio. Desarraigarte de tu familia y sobre todo tener una conducta. Porque allá en Buenos Aires, en Rosario, sos vos y nadie más que vos. Un técnico en las inferiores (Aldo Pedro Poy) nos decía, primero vos, después vos y siempre vos. Y yo agarré esa frase porque hace falta mucha fuerza de voluntad, mucha disciplina. Tenés que decidir vos qué es lo que tenés que hacer, qué está bien o mal, o lo bueno. Me tocó una época muy dura, en el ’78, una época muy dura en el país. No quiero hablar de eso, pero todos sabrán. Y vos tenías que decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Siempre están los amigos que te quieren llevar para otro lado. Y yo pensaba siempre: no me sirve esto porque tengo que estar en lo mío. Y eso fue lo que hice. Fue sacrificado, pero tuve una recompensa.ç