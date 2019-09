Amenazas, bullying cibernético y denuncia policial, la historia detrás de la postergación del inicio de la Estudiantina 2019

La renuncia de la comisión fiscalizadora fue provocada por escraches en redes sociales a alumnos de un Instituto secundario quienes, por temor a represalias, radicaron una denuncia ante la policía. Negativas para desfilar sin jurado y con el único afán de competencia es otro capítulo de una historia por ahora, sin final. Y en el medio, un pronóstico del tiempo poco alentador para octubre y un anfiteatro ocupado en noviembre.

Todos los años la Estudiantina de Posadas es noticia no sólo por el desfile, el ritmo, el color y las carrozas en la Costanera, sino también por la previa y el desenlace cuando se informan los resultados. Y este 2019 no fue la excepción, porque a pocos días de completarse el mes de septiembre, sólo dos pruebas pilotos se presentaron a modo de aperitivo y el público, los estudiantes, los docentes, los padres y hasta los sponsors, esperan el paso de los colegios frente a los dos palcos armados sobre el balcón al río Paraná.

La primera fecha anunciada para la Fiesta fue el 20 de septiembre, pero un pedido de la Municipalidad a la comisión directiva de Apes, atrasó la noche inaugural para el 27 de septiembre. Es que el pasado 21 de septiembre, el municipio organizó el “Picnic de la Primavera” en El Brete, con la actuación de Los Pericos y toda la logística estuvo concentrada allí.

Confirmada la fecha del 27, en la semana previa comenzó a crecer el rumor de que un integrante de la Comisión Fiscalizadora tenía un parentesco con un director de una banda de música de un colegio, situación que está prohibida por el reglamento de Apes. ¿Cómo nació el rumor? A partir de escraches en redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter e incluso WhatsApp que se viralizó entre los estudiantes y provocó la renuncia de la Comisión que, entre otras cosas, debía designar los jurados para evaluar la performance de los colegios, en cada una de las categorías.

Bullying

Por la impunidad que muchas veces permiten las redes sociales y con el fin de desestabilizar la Fiesta, los alumnos del Instituto secundario señalados como los que tienen “relación” con la junta Fiscalizadora, tomaron la decisión de radicar una denuncia (según confirmaron a Misiones OnLine) para preservar su integridad física y por temor a represalias de integrantes de otros colegios, ya que fueron apuntados como los “culpables de la postergación”, todo a decir de las publicaciones en redes sociales. “Qué grande…el X (N de la R se preserva el nombre del Instituto) agradézcanle en filita muchachos, se suspende la estu para dentro de dos semanas porque se descubrió toda su movida y terminaron renunciando en fiscalizadora. Datazo para la gente que participa: por esta corrida de fecha, xq gracias al X se quedaron todos sin jurado y quedan con riesgo de que si llega a llover una de las noches o anfi, directamente pierden esa noche, no se puede reanudar, ni recuperar. Una ver…” dice uno de los posteos que se viralizó.

Puntalmente en Instagram se vio una foto de directores de la banda de música “apuntada” donde lo escrachan con mensajes como: “este es el principal armador, denunciado años anteriores por pago a jurados… y mostrando a otro alumno lo exhiben como: “el más caradura y vocero de los chorros. Organiza votaciones a favor para sus avivadas”. En el posteo también nombran a una profesora asesora, “a quien echaron del colegio X por chanchadas a favor de X y ahora está al frente de toda esta chanchada” y finalmente mencionan a otro chico como “el primo del presidente de la junta fiscalizadora.

De acuerdo a los datos que pudo relevar Misiones OnLine, en la denuncia, los jóvenes que sufren bulliyng cibernético dejaron en claro que temen por su integridad física, de los demás integrantes de la banda de música, como así también solicitaron seguridad en los lugares habituales de ensayo. De acuerdo a sus relatos, los que eligieron las redes sociales para acusar y apuntar a los alumnos de un Instituto secundario con parentesco con un integrante de la comisión fiscalizadora, “están bien individualizados” y son directores de banda de otros dos colegios de Posadas. En ese sentido, la policía de Misiones ya habría dispuesto la contención de los denunciantes y obra en poder de los investigadores, capturas de pantalla que comprueban el escrache en redes sociales “una práctica habitual en estos tiempos y que nos pone en especial alerta”, confió una fuente que trabaja para esclarecer el caso. Del mismo modo, la policía reforzará la seguridad en la zona de los ensayos del colegio donde concurren las víctimas de bullying y también en la zona de la Costanera, donde otras instituciones cumplen con sus ensayos.

Competencia antes que diversión

“Cuando el pasado lunes se llamó a una asamblea para decidir sobre la renuncia presentada por un integrante de la comisión fiscalizadora, nosotros propusimos desde el municipio que salgan los colegios a desfilar sin puntos, como muestra de camaradería, unión y que fundamentalmente salgan a divertirse. Lamentablemente no prosperó y nuestra propuesta no fue tomada en cuenta”, dijo a Misiones Online César Arguello, director general de Desarrollo Social de la Municipalidad de Posadas. Es que la última palabra en estos casos siempre tiene la comisión directiva de Apes, que decidió postergar el inicio de la Estudiantina, a la espera de volver a conformar la comisión fiscalizadora que, entre otras funciones, debe conformar el jurado.

La competencia radica en conseguir el premio en efectivo (no se precisó el monto) que está en juego por “participar” de la Estudiantina. La municipalidad de Posadas aporta un subsidio a la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios “donde está bien detallado punto por punto en qué pueden gastar y deben rendir facturas. Se hace un seguimiento permanente del movimiento de ese dinero”, confió Arguello. Pero la mayor recaudación de Apes se produce por la venta de entradas en el show de scolas en el anfiteatro de Posadas y parte de ese dinero, se destina a los premios en efectivo.

Concluida la asamblea del pasado lunes en el ministerio de educación, donde los integrantes de Apes anunciaron la postergación tras quedar acéfala la comisión fiscalizadora, las nuevas fechas elegidas son el 11, 12 y 13 de octubre. Los estudiantes rezan para que el pronóstico del tiempo no se cumpla, que anuncia para el mes de octubre como uno de los meses más lluvioso del año. “El problema mayor es la utilización del anfiteatro, porque siempre después del desfile, culmina todo con el show de scolas y si se posterga por lluvia, no hay que olvidarse que el fin de semana del 26 y 27 de octubre no se pueden realizar los desfiles por las Elecciones presidenciales y a partir de noviembre, no se puede utilizar el anfiteatro porque estará afectado al Festival del Litoral”, explicó Arguello. “Podrán desfilar en la costanera en noviembre, pero no usar el anfiteatro”, agregó.

“Tras un arduo debate en el salón oval del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, los representantes legales de las instituciones educativas y la comisión directiva tomaron la decisión de SUSPENDER las primeras noches de calle a realizarse el viernes 27 y sábado 28 de Septiembre y posponerlas para fechas que más adelante vamos a comunicar.

La medida se ha tomado por cuestiones acefalas en comisión fiscalizadora, quien es la encargada de la elección de jurados idóneos para evaluar a los participantes en los rubros pertinentes”, fue la última comunicación formal que hizo a la sociedad Apes. En el medio, los escraches en redes sociales y algunos mensajes intimidatorios que recibieron los alumnos del colegio que se animaron a hacer la denuncia, abundaron y se repiten por estas horas.

La comunidad espera por la Fiesta pero no a cualquier precio y todavía está fresca la situación del 2018 cuando varios colegios pidieron la destitución del integrante de un jurado aficionado a la pornografía y publicaciones que denigran a las mujeres en redes sociales. Allí no fueron tan estrictos como la exigencia que prohíbe que un adulto, que colabora con la organización, tiene un sobrino en una escuela que compite.