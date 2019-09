El Live Festival de Flavio Bogado cada vez más cerca…12 horas de música en La Aventura… Adquirí aquí los pases por Internet…

Más de 30 artistas durante doce horas en cuatro escenarios y una trayectoria que inició el milenio pasado, convierten al Live Festival en un auténtico peso pesado del calendario nacional de festivales. Una fiesta que unirá a la escena electrónica con el hip hop, trap, dub y mucho más. Mirá todo lo que hay que saber sobre la historia y lo que sucederá el próximo 13 de octubre en La Aventura, y adquirí aquí las entradas por Internet en Compras Misiones.

Nacido casi con el nuevo milenio, el Live Festival inició su trayecto en noviembre del ultimo año del siglo pasado bajo el nombre Live Dance Parade, un evento casi “de diseño” para una escena que todavía no salía del under. “Fue una fiesta que hicimos para poder poner la música que queríamos. Era como armarnos nuestra propia pista”, relata Flavio Bogado, padre de la criatura. “Hicimos una primera edición sin saber que era lo que queríamos, y no éramos más de 150 personas en la arena de La Aventura. Pero para la tercera edición éramos más de 500”, prosigue el productor que se calza las bandejas para convertirse en DJ con la misma facilidad que levanta el teléfono para chequear que todo esté encarrilado para el ya próximo evento. Artistas, técnica, permisos municipales, logística. Nada se escapa de su control cuando de armar eventos se habla, y siempre buscando algo más.

“A medida que el Live se fue agrandando la propuesta y el público se fueron ampliando, y fue cuando decidimos abrir el espectro para atraer a aquellos que no querían sólo Djs”. Así, para la quinta edición unos casi púberes Miranda! llegaron a La Aventura para presentar su aún fresquísimo primer álbum. A partir de allí el crecimiento fue exponencial, y los Line Up se fueron nutriendo de lo mejor de la escena regional y nacional, a la vez que comenzaron a llegar los extranjeros. Nunca el NEA fue tan protagonista de una escena como con las sucesivas Live y ese pequeño pero vibrante ecosistema que se generó a su alrededor.

Así fue como Posadas, un punto minúsculo en el firmamento de la electrónica mundial, recibió a artistas globales de la talla de Christian Smith, Guy J, Nick Warren, Guy Mantzur, Stefano Noferini, Cid Inc, Kaiserdisco, Dmitry Molosh, DOSEM, Jimmy Van M, Wally Lopez, Dave Seaman, James Zabiela, D-Nox, Anderson Noise, Betoko, Alex M.O.R.P.H., Austen Led, Randall Jones, Darin Epsilon, Renato Cohen, David Herrero, dj Marky, Danny Howells. Y no hablamos de Djs de la 1ra A, hablamos de la Champions League, y estas figuras hicieron bailar a miles de jóvenes de toda la provincia, el NEA, sur de Brasil y Paraguay gracias a las Live y sus derivadas fiestas estacionales como Winter Live y Primavera Electrónica y el cada vez más vivo Ciclo BPM.

Los sonidos que llegan de Bélgica

Lou Lou Players, AKA Jérôme Denis, el artista principal de esta edición, proviene de la pequeña ciudad de Namur en Bélgica, y creció esperando tener la edad suficiente para poder ver en vivo a los artistas que hicieron de Europa el Olimpo de la escena electrónica mundial. Así, comprando primero CDs y luego vinilos, siguió su ritmo ascendente hasta tener hoy su propio sello y dominar las principales pistas con el grooves infeccioso de su deep house, nudisco e indiedance.

La Armada Argentina

Por el lado de talento nacional, el Line Up traerá un collage de consagrados del drumm n bass, house, minimal y techno, como Bad Boy Orage, Festa Bros y Victoria Engel (que acaba de llevarse toda la gloria ante el público local en la última BPM), con la vanguardia del trap como Kaktov, Louly y Muerejoven. Además, y como en cada edición, los mejores DJs y productores de la región: Marko Zalazar, Franco Musachi (Ctes.), Nicolas Ruiz, Astro, Flavio Bogado, Ernesto Tosh, Fernando Alvarenga, Romina Albisser, Diego Welter, Oscar Sachnik & Mr. Romero, Matías Méndez, Antonela Ramírez, Nicolas Ayala, Tyron, sumados a los shows en vivo de Tubichá (Hip Hop), Namibians Steepers (Dub) y Burbujos, y su pop electrohumano, matizados por los más nuevos sonidos del new roots jamaiquino de Lion Selektah.

En total serán 12 Hs de música con más de 30 Artistas en cuatro escenarios, con patio de comidas, sector de Beer Trucks y varias sorpresas más.

Bailá más y pagá menos: sistema de entradas anticipadas

Acorde a la nueva tendencia, se implementará un sistema de entradas a diferentes precios según el horario de ingreso:

Apertura: 18.00

Entrada ROJA: Límite de ingreso 21.00 Hs

Entrada VERDE: Límite de ingreso 00.00 Hs

Entrada AZUL: Full Time /sin límite

En todos los casos, si se llega más tarde del horario estipulado para la entrada correspondiente, se abona la diferencia.