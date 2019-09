Herrera Ahuad participó del acto por el 93° aniversario de Puerto Esperanza

En el marco de la celebración por el 93° aniversario de la localidad de Puerto Esperanza, el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad acompañó a la comunidad durante su emotiva celebración.

Agradeció públicamente la invitación a compartir la fiesta e hizo referencia a este tiempo de reconocimientos, “un tiempo en el que los momentos difíciles no nublan las esperanzas del pueblo misionero”, y aseguró que es ahora también cuando las dificultades se convierten en grandes oportunidades.

“Vengo a honrar a los pioneros, a agradecer a quienes por primera vez vinieron a esta tierra”, dijo el mandatario provincial, y aludió a los que no solamente llegaron buscando nuevos rumbos, una vida más segura y un futuro para sus hijos y nietos; “sino a quienes llegaron aquí, como a todo el territorio de las Misiones, a plantar bandera y hacer soberanía”.

Recordó que en tiempos de inmigración no era tan sencillo como ahora que hay servicios, rutas, internet, y que, por lo tanto, “sin ustedes hoy no existiría este lugar, sin ustedes Misiones hoy no sería lo que es”.

El vicegobernador aseguró que se vive uno de los momentos más graves después de la recuperación de la democracia en el 83, lo definió como “duro, crudo y difícil para la familia, para el municipio, para la provincia y el país”, y aseguró que, sin embargo, “se ha convertido en un momento de realizaciones, porque nosotros, con el enorme esfuerzo del pueblo misionero, hoy podemos inaugurar el nuevo edificio de la comisaría, que es de la comunidad”. Indicó que la seguridad se construye entre todos y pidió transparencia en los actos de gobierno y sensibilidad para los momentos difíciles que se viven.

Hoy acompañamos al pueblo de Puerto Esperanza en su aniversario. Gracias a los pioneros por el legado y su compromiso con nuestra tierra. pic.twitter.com/a2YwB9XHCM — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) September 26, 2019

Herrera cerró su discurso asegurando que “vamos a dotar de mayor cantidad de hombres a la fuerza, que se traducirá en una logística adecuada, pero también de tecnología que es muy importante, tenemos la oportunidad de dotar a este municipio de cámaras de seguridad y las vamos a colocar para que ayuden y acompañen el accionar de la fuerza pública y la seguridad de cada uno de ustedes”.