Habló una de las víctimas del médico Vinuesa: “En la segunda consulta pasó de tocarme la cintura al costado de los pechos”

Luzmila, la madre de uno de los pacientes del gastroenterólogo pediátrico Fernando Vinuesa, detalló las situaciones de acoso que le tocó vivir dentro del consultorio del profesional que se encuentra detenido y afirmó que muchas de las víctimas tienen casi la misma edad y que acudían a las consultas sin sus maridos. “Yo nunca dije que estaba mal su trabajo profesional, si la atención personal, en su forma de comportarse con las madres de sus pacientes veo que no soy la única. Somos muchas las que todavía no radicamos la denuncia”, afirmó.

Luzmila. Red Ciudadana

Luzmila, la madre de uno de los pacientes del médico Fernando Vinuesa, detenido desde este martes por una denuncia de abuso sexual simple, denunció en una radio que también fue víctima de acosos por parte del profesional, especialista en gastroenterología infantil. La mujer reveló que acudió a una consulta por un problema de salud de su bebé, que en ese momento tenía 8 meses de edad. “Cuando paso al consultorio la primera vez, el hombre me pasa la mano por la cintura y ya lo sentí como que tocó un poco de más. Fue la primera vez que me pasó algo así”, afirmó y agregó que ese día acudió sola debido a que la cita se concretó durante el horario de trabajo de su marido.

“Cuando yo me paro para que revise a mi bebé, empieza el acoso verbal. ‘Qué linda te queda esa calza, qué linda estás así’, en ese momento uno se queda helada. Somos unas cuantas a las que nos pasó lo mismo”, afirmó Luzmila. En ese sentido añadió que una de las acosadas acudía acompañada de su esposo y que eso no evitaba que Vinuesa se propasara en el trato. “No tiene ética ni moral”, advirtió.

Luzmila dijo que acudió con ese médico porque en Posadas no hay especialistas que se dediquen exclusivamente a la gastroenterología infantil. “Yo nunca dije que estaba mal su trabajo profesional, si la atención personal, en su forma de comportarse con las madres de sus pacientes veo que no soy la única. Somos muchas las que todavía no radicamos la denuncia”, reconoció.

Luzmila narró otros dos encuentros con Vinuesa luego de esa primera vez. El segundo ocurrió en febrero de este año cuando su hijo tuvo que ser internado lo que la obligó a acudir a otra consulta. “Al entrar por segunda vez ya se intensificó los del doctor, lo de tocarme la cintura pasó a ser al costado del pecho, mucho más fuerte fue el acoso. Hacía comentarios como alabando el cuerpo de la mujer, te sentía el perfume, hacía cosas así”, explicó.

Luzmila afirmó que los acosos se intensificaron tras la internación del niño puesto que desde ese momento el médico tenía su número de teléfono y comenzó a enviarle mensajes en horarios insólitos. “La tercera vez que volví fue en julio. Luego de la segunda visita, cuando mi hijo salió de la internación, él ya tenía mi número de teléfono y ya me escribía a cualquier hora 1 o 2 de la mañana. Me decía que no le llame doctor, que le tutee, que le tenga confianza, que si necesitaba algo de cualquier índole cuente con él. Se insinuaba todo el tiempo”, aseveró.

La mujer además dijo que por lo que pudo conversara con otras víctimas, todas coinciden en tener casi la misma edad. “Yo tengo 29 años. La chica que radica la denuncia tiene 30 años y casi todas rondamos la misma edad. Coincidimos en que vamos solas con el bebé”, indicó.

Luzmila relató que tuvo que bloquear al médico en su celular y también en la red social Facebook para evitar recibir sus mensajes. “Mi marido pensaba que tenía un problema mental. Yo aguantaba porque en Posadas son dos especialistas y como él ya le atendió a mi bebé me daba sobre turnos”, explicó.