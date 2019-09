El diputado Rodríguez estimó que en la primera semana de octubre se aprobaría el Presupuesto provincial

Si bien admitió las dificultades de analizar y aprobar un presupuesto de gastos para el año próximo en el actual contexto económico de incertidumbre, el presidente del bloque de diputados renovadores y de la Comisión de Presupuesto, Impuesto, Hacienda y Asuntos Económicos de la Legislatura provincial, diputado Marcelo Rodríguez dijo que el próximo martes de emitiría dictamen de comisión sobre el proyecto de Presupuesto provincial y el jueves se trataría en el Recinto.

Marcelo Rodríguez- LT17

En una extensa entrevista en los estudios de LT17 Radio Provincia, el legislador además de referirse al proyecto de Presupuesto analizó la situación de la macroeconomía que en un contexto de incertidumbre dificulta realizar proyecciones para dentro de un año, cuando no se puede saber que pasara dentro de una semana.

Comentó Rodríguez que recibieron en la Legislatura el proyecto de ley de Presupuesto del Gobierno de la provincia “en julio cuando había otra argentina, tomo estado parlamentario y empezamos a analizarlo, pero en agosto se produjo una mega devaluación nuevamente en el país de los que nos tiene acostumbrados esta economía nacional que echa por tierra todas las previsiones que se hicieron en este presupuesto por un monto de 102.796 millones de pesos. Por supuesto que esa devaluación impactó negativamente en todos los sectores de la economía nacional y provincial y eso hizo que las expectativas de inflación se incrementaran, las de incertidumbre se incrementaran y por supuesto hay que pensar en el dólar, también la deuda pública sufre un incremento y los argentinos necesitamos más pesos para enfrentar los pagos con los acreedores externos y eso genera una situación de incertidumbre ya que el año pasado habíamos tenido devaluaciones, el antepasado y el Gobierno nacional había comenzado su gestión con devaluación”.

Continuando con la explicación del contexto macroeconómico, recordó el diputado que “en diciembre del año 2015 el dólar cotizaba a 9,73 pesos, hace cuatro años atrás, y hoy supera la barrera de los 59 pesos lo que significa que nuestra moneda se ha devaluado en un 500 por ciento. No ha sucedido en ningún lugar del mundo esto, solamente en la Argentina y las consecuencias económicas, pero más que nada sociales, que trae la devaluación de una moneda que no tiene firmeza y no se consolida es importante, sumado a que Argentina tiene una deuda externa de 807 mil millones de dólares y una cosa es pagar ese monto con un dólar a 9,73 y otra muy distinta es con el dólar a 60 pesos”.

Agregó que “el modelo económico que la Nación ha adoptado estos años hizo que se quebrara el tejido económico y social, con las consecuencias que sabemos, principalmente de los sectores más vulnerables, la unidad económica más pequeña es la familia que sufre en su economía doméstica porque se han incrementado los combustibles, los precios de la canasta básica. La línea de pobreza está fijada en 33 mil cien pesos, si una familia tipo de cuatro personas no tiene 33.100 pesos en su casa es una familia pobre. Los indicadores de pobreza se han incrementado en los últimos años hay un 35 % de pobreza en argentina 15 millones de compatriotas pobres, eso también trajo la indigencia, personas que ni siquiera tienen para cubrir el alimento básico está fijada en 13 mil pesos”.

También se refirió Rodríguez a los demás sectores afectados por las políticas aplicadas por el Gobierno nación al como la pequeñas y medianas empresas (PyMES) que son las que generan mano de obra formal y al extinguirse estas unidades económicas también se extinguen los puestos de trabajo “por eso creció la desocupación, hoy estás en un 10,10% que son 2,5 millones de desocupados y también creció la sub ocupación, personas que trabajan en forma precaria y son 2,5 millones de personas más, estamos hablando de 5 millones de personas, lo que presenta un panorama de incertidumbre para cualquier gobierno que asuma el 10 de diciembre”.

Retomó el tema de específico del Presupuesto provincial para comentar que “en este marco que estoy hablando tenemos que hablar del Presupuesto, en este marco tenemos que dar un poco de previsibilidad en la provincia de Misiones, que históricamente siempre fue la primera en analizar un presupuesto que es una estimación de lo que va a suceder más adelante, lo que pasa que en Argentina es que a veces no sabemos lo que va a pasar la semana que viene, se hace muy difícil proyectar lo que va a pasar el año que viene”.

Explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes que Misiones tiene una metodología única que “todos los funcionarios del Poder Ejecutivo exponen en la Comisión, en este tiempo escuchamos a 34 funcionarios, somos los únicos en el país, donde la Comisión de Presupuesto está compuesta por 18 diputados de diferentes bancadas, que escuchando sus proyectos y acciones para ver cómo se direcciona el dinero del Estado, el dinero del Estado es el dinero que cada uno de los contribuyentes paga en su aporte impositivo, que se vuelca a la gente en obras y servicios. También somos la única provincia que aprueba su presupuesto pos unanimidad”.

Para explicar cómo se elabora, analiza y aplica un presupuesto provincial, Rodríguez lo comparó con la economía doméstica donde uno toma los ingresos y se fija en los gastos, “uno sabe cuánto paga de alquiler si no tiene casa, cuanto de combustible, escuela, alimentación. Lo que hace el Estado es ver qué porcentaje destina a cada uno de los sectores y en Misiones destinamos un 70% a lo que llamamos inversión social, Educación, Salud Pública y Desarrollo Social”.

Como resulta muy difícil definir cifras en un contexto de inflación y recesión, el diputado dijo que como, “todas las previsiones de macro economía que se hicieron estos años ninguna se cumplió, hablar de números es muy difícil pero sí dejamos porcentuales establecidos, que porcentaje le damos a la producción, salud, educación seguridad y a partir de ahí darle la herramienta al gobernador para que vaya haciendo los cambios necesarios de acuerdo a los avatares de la economía”.

Mencionó también el compromiso del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, “si viene otro gobierno va a haber otro tipo de políticas y hay un compromiso que firmo Fernández con Misiones de una compensación económica, somos la octava economía del país y estamos recibiendo de coparticipación como la décima”.

Sobre la recaudación confirmó que en términos reales hubo este año una caída y explicó que “se incrementó por la inflación pero venimos muchos puntos por debajo de la inflación, lo que hace que en términos reales estemos recaudando menos que el año pasado y antepasado, la gente lo último que paga son los impuestos”.

Comentó por último que en este momento se encuentran analizando el Presupuesto con el Ministerio de Hacienda para incorporar con presupuesto las leyes aprobadas este año y el Presupuesto del Poder Legislativo que también debe tener un presupuesto para ejecutar, “tenemos pensado dictaminar e día martes y seguramente el jueves abordar en el recinto”.

EP/E.J.