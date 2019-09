Branding: Todo lo que debes saber para conseguir incrementar tus ventas

Una buena gestión de marca

Seguramente escuchaste alguna vez hablar de BRANDING, pero si no es así, no te preocupes, que te lo cuento aquí!

Es un término utilizado en mercadotecnia, pero no todos saben qué es realmente y cómo puede ayudar a incrementar las ventas.

Llamamos branding a la buena gestión de una marca, a esas acciones alrededor de ella, que hacen que tenga un comportamiento coherente y consistente alineado a sus valores.

Una marca es el principal activo de una empresa/negocio y su éxito depende de una gestión estratégica y acorde a su esencia.

Las empresas exitosas saben que deben implementar estrategias de Branding constantemente. Pero entonces, ¿el branding es solamente para las grandes empresas?

Claro que no! todas las marcas hacemos branding, si, dije bien, hacemos, por que las personas tenemos una potencial marca personal con la cual también hacemos Personal Branding, pero ese tema lo voy a tocar en otra oportunidad.

Todos hacemos branding, pero no todos hacemos un buen branding, es decir, que no todos tenemos una estrategia clara, definida y acorde a los valores de nuestra marca, una estrategia que comunique nuestra esencia, nuestro ADN y es por ello que a pesar de que nuestros productos o servicios sean excelentes, si no tenemos una comunicación clara, se torna difícil conectar con nuestros clientes.

Una marca exitosa tiene en cuenta al branding para poder comunicarse mejor, de manera genuina, escuchando a sus clientes, esto hace que las acciones que realice estén alineadas a un mensaje coherente. La coherencia en nuestro comportamiento de marca es fundamental para generar credibilidad y confianza. La confianza es lo que va a hacer que el cliente nos elija y por lo tanto nuestras ventas están directamente relacionadas a esa conexión.

Una buena estrategia no requiere de grandes inversiones de dinero, pero si de tiempo y planificación. Tu marca es un tema serio y debes invertir en ella con mucha responsabilidad.

Es muy común pasar desapercibido con tu marca en un universo donde existe tanta contaminación visual, si te enfocas en decir y contar lo mismo que cuentan todas las marcas nunca te vas a destacar, por ello, para gestionar tu marca de manera correcta lo primero que debes hacer es preguntarte qué es eso que te hace diferente a los demás, descubrí cuál es el ALMA de tu marca, eso que nadie más pueda tener, que te hace único/a. Aquí no se trata de qué producto o servicio ofrezcas, sino de qué manera lo hacés que te hace diferenciarte del resto y qué valor tiene para tu cliente.

No necesitas grandes inversiones para implementar una gestión de marca exitosa, pero debes dedicarle tiempo, ser paciente y contar con la asesoría de profesionales del tema.

Así que ya sabes, si tenés una marca, preguntate qué la hace única, si lo que comunica es coherente con sus valores, si tu mensaje genera credibilidad y confianza. Generá acciones alrededor de tu marca que creen valor para tus clientes, escuchalos, solo así sabrás qué es lo que está buscando, lo que quiere y lo que necesita. El cliente es nuestro objetivo, no las ventas, las ventas vienen por añadidura. Para vender más debes enfocarte en el cliente y para ello la escucha y las acciones que refuercen el vínculo con él son indispensables. Un cliente satisfecho, que cree en tu marca se puede convertir en un cliente fiel y eso es invaluable, las ventas vendrán por consecuencia cuando logres conectar con él y le demuestres que te importa.

Rita Galmarini M.P. 144

Rita Galmarini M.P. 144