San Vicente: marcharon para pedir justicia por los femicidios de Fiorella Aghen, Raquel Pereira y la desaparición de Candela Corres de Melo

“Estamos haciendo esta marcha pacífica para pedir justicia, tanto para el esclarecimiento y pronta aparición de mi hija Candela, como para que se resuelva el caso de Fiorella Aghen y de Raquel Pereira y sus hijos”, expresó Pablo Corres de Melo, organizador de la movilización y padre de la desaparecida.

Pablo Corres de Melo. FM Red Ciudadana.

Amigos, familiares y conocidos de las víctimas de femicidios Fiorella Aghen y Raquel Pereira, y de la jovencita desaparecida Candela Corres de Melo, desarrollaron durante la mañana de este martes una movilización, para pedir justicia y mayor seguridad para todas las mujeres de la población. La misma comenzó a las 9 de la mañana, frente a la Casa de la Cultura de San Vicente.

Cabe recordar que la joven Candela Corres de Melo desapareció hace 20 meses, y hasta el momento no hay ninguna pista firme acerca del caso: “la justicia investigo muchos indicios, pero hasta el momento no se ha esclarecido nada”, expresó su padre a RedCiudadana. Aparentemente, la joven se habría ido de su casa por voluntad propia y alguien la habría recogido, pero esos datos aún no han sido confirmados por las investigaciones.

Según dijo su padre, la joven habría estado embarazada al momento de su desaparición, y tras no haber comunicación alguna –después de tanto tiempo- una de las grandes posibilidades que se presumen es que estuviera siendo víctima de la trata de personas.

El otro caso por el que se reclama es por el de Fiorella Aghen. La joven había desaparecido el jueves 28 de febrero, y su cuerpo fue encontrado el 4 de marzo en un yerbal de San Vicente. La mataron, tenía el rostro destrozado y un cable en el cuello. La autopsia determinó que falleció tras una asfixia por ahorcamiento. El acusado y posterior detenido, con prisión preventiva, fue su ex novio: Leopoldo B. de 21 años.

La movilización también se hizo en nombre de Raquel Pereira, una joven de 22 años asesinada a machetazos el pasado 7 de agosto, junto a sus dos hijos: Jefferson (8) y Thiago (3). El acusado del hecho fue la pareja de la mujer, quien tras hacerlo intento quitarse la vida.

Estos tres casos forman parte de una lista de femicidios y desapariciones que estuvieron ocurriendo en la localidad de San Vicente y en la zona. Razón por la que la comunidad se une y marcha, para pedir que se haga justicia y que estos casos no se vuelvan a repetir.