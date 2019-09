Gómez Centurión: “El único hombre libre para votar es la persona que tiene trabajo”

El candidato a presidente por el Frente Nos recorrió Misiones, la provincia donde mejor le fue en las PASO de agosto, entre el lunes y este martes. En su paso por Posadas analizó la situación social del país, pidió reconvertir urgente los planes en salario y copiar políticas de los países nórdicos, donde según señaló, las personas que reciben asistencia estatal por lo menos un año antes de una elección, no están habilitados para votar. “Desacopla la ayuda del Estado del clientelismo político, le saca a la política la herramienta de generar pobres”, argumentó.

El candidato a presidente por el Frente NOS, Juan José Gómez Centurión, pidió que el gobierno nacional reconvierta con urgencia los planes sociales en salarios formales y advirtió que los votantes que reciben algún tipo de ayuda desde el Estado, son rehenes de quien les garantice continuar percibiendo ese subsidio. En ese sentido cuestionó las políticas del presidente Mauricio Macri.

“El único hombre libre para votar es la persona que tiene trabajo. La que puede elegir políticamente y en forma libre. Usted tiene 35% de la población en planes siempre van a ser rehenes de Estado. Es muy bueno que el Estado tenga planes para asistir a los que no pueden adentro del modelo de competencia de la sociedad. Los países nórdicos no permiten que un sujeto que hace un año recibió un subsidio pueda votar porque estaría votando a la persona que le garantiza el subsidio. Desacopla la ayuda del Estado del clientelismo político, le saca a la política la herramienta de generar pobres”, advirtió el ex director de la Dirección Nacional de Aduanas.

Gómez Centurión dijo en el tema de los planes sociales hay dos discusiones, una de ellas es el poder y la otra qué hacer con el sistema de los planes. “Lo primero que este gobierno tendría que haber hecho es sacar las organizaciones como intermediarias del cobro de los planes sociales, lo que han seguido generando, por un problema de sustentabilidad, es este modelo de seguir teniendo a las organizaciones sociales como cobradores de los planes. Le dio tanto poder a las organizaciones sociales que hoy manejan la calle y no responden a nadie. Este es un problema que no entendió el macrismo”, sentenció.

Para el veterano de Malvinas, el otro problema es el de la pobreza que a su juicio se soluciona con trabajo. “En Argentina hay 21 millones de personas que cobran todos los meses del Estado nacional y 8 millones que aportan para sostener ese sistema. Lo que hay que hacer es pasar todo el modelo de planes a salarios con un proyecto y un plan sencillo”, propuso. En ese sentido, Gómez Centurión también señaló que otro de los asuntos a resolver es el de los extranjeros que perciben la ayuda social y también apuntó contra los programas para jóvenes como el Progresar.

“Dentro de los planes hay un gran número de extranjeros, si uno se queda sin trabajo en Paraguay o Bolivia ¿se le da un plan? Nadie le da un plan a los extranjeros. Lo primero que hay que hacer es preguntar a los argentinos, de frente y con la verdad, si quieren dar un plan a los extranjeros, esos son 1 millón y medio. Después hay 3 millones de planes que son jóvenes a los cuales se les da un plan y no estudian ni trabajan. Lo que digo es que ese plan hay que transformarlo rápidamente en un plan de primer empleo”, analizó.

Gasto político

El candidato a presidente advirtió que una de sus propuestas apunta a bajar lo que denominó el gasto político y cuestionó que en la actualidad el principal actor económico del país sea el propio Estado nacional. “Lo que necesitaba la Argentina era una terapia importante y una cirugía importante porque para sostener el déficit fiscal y ganar las elecciones del 2017 el gobierno tomó más de 100 mil millones de dólares en bonos, tomó deuda para pagar el desequilibrio fiscal, o sea las cuentas que tenía y lo que recibía y se pagaba de impuestos no le servía para pagar las cuentas. Había que hacer una reestructuración del gasto que el gobierno no la hizo. Y después lo hizo por pedido del Fondo, es decir en lugar de hacerlo por virtud lo hizo por defecto”, apuntó y agregó que el Estado nacional es el primer distorsionador del sistema financiero. “Porque el Estado toma deuda, tiene un gasto fiscal que es insostenible, tiene una carga impositiva que es insostenible para la producción y el ciudadano. Y eso lo que hace es aniquilar la producción”, lamentó.

Gómez Centurión recordó que en el pasado el Estado brindaba servicios de alto nivel cuando los contribuyentes pagaban solo un 25% de sus ingresos en impuestos. “En el Producto Bruto Interno de la Argentina el Estado era el 25% del PBI, quiere decir que el 75% de las decisiones económicas de todos los días lo tomaba la sociedad. Hoy esa carga, la participación del Estado en la economía pasó al 52%, Macri la recibió en el 48% y la llevó al 52%, quiere decir que el primer agente económico de la Argentina es el Estado. Nosotros no somos los actores de la economía, son burócratas que en representación del Estado toman malas decisiones económicas”, criticó. “Lo que nosotros decimos es simple, primero hay que bajar el gasto político, es obsceno. La semana ante pasada veíamos como (el candidato a presidente por el Frente de Todos) Alberto Fernández viajó a Tucumán, en la misma semana en que se discutía la Emergencia Alimentaria se gastaron 20 millones de pesos en un asado en una provincia con emergencia alimentaria con viaje en avión sanitario ida y vuelta para el candidato”, alertó.

El dirigente también cuestionó la cantidad de asesores que poseen, por ejemplo, los senadores de la Nación. “Se puede discutir qué proporción de salario tiene que tener un funcionario en función a la gente que representa pero también es discutible. Lo que digo es gasto, sobre gasto, sobre gasto. Un senador llega a tener 60 asesores, que son dos Pymes, dos pymes que exportan. Por ejemplo una pyme que exporta calzados tiene un modelo de 30 empleados y dos maquinas, con eso se producen calzados para exportar. En términos significativos este es el gasto obsceno que tiene la política cuando administra. Achicando el gasto político, ajustando el gasto fiscal, rediseñando el Estado, el organigrama del Estado es escandaloso”, advirtió.

Otra de las propuestas de Gómez Centurión es la de bajar el nivel de impuestos que tienen Argentina. “Hay que volver a diseñar el Estado y bajando el gasto se va poder bajar los impuestos. Argentina tienen 162 impuestos, los países desastrosos tienen 25 y los países serios tienen 10. El modelo impositivo de Argentina tiene que ser cada vez más barato para que no sea una tentación la evasión de impuestos”, afirmó.

Aborto

Si bien Gómez Centurión reconoció que se decidió a ser candidato a presidente y abandonar su cargo en el gobierno nacional cuando el presidente Macri propició la discusión por la legalización del aborto, también advirtió que su espacio cuenta con muchas propuestas que en general no llegan a ser publicadas por los medios. “Hay toda una estrategia para decir que nos dedicamos solo al tema del aborto, que a mí no me parece un tema menor. Yo estoy acá por la indignación que me generó que la clase política, después de haber mandado más del 50% de los chicos a la pobreza, después de haber metido a los chicos en el paco, después de haber metido a los chicos en la ideología de género ahora prentendan que no nazcan, esa fue mi indignación. Todas nuestras propuestas en general son invisibilizadas pero nosotros tenemos un boca a boca con la gente”, se entusiasmó.

El dirigente nacional recordó que a nivel provincial, Misiones es el distrito donde mejor resultados obtuvo el Frente Nos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto. “En Santiago del Estero, en muchas ciudades le ganamos al presidente de la Nación con todo el aparato, sin lista de candidatos a diputados. Lo que la gente hace es maravilloso. Las iglesias son el principal sostén de los valores que nosotros queremos incluir en la política. Como ellos ven que por primera vez en mucho tiempo está la oportunidad de que la política tenga una propuesta en orden a los valores que hicieron grande a la república que son históricos, tienen un apoyo moral y espiritual muy importante, no solo en la católica con cada uno de los obispados y con los consejos pastorales. Hay una relación muy intensa”, sostuvo.

Para cerrar, Gómez Centurión propuso volver a los valores que ayudaron a construir el país. “Los argentinos se empiezan a dar cuenta que no hay salida, adentro de la propuesta de la grieta. La grieta son dos caras de la moneda que hace cuatro décadas hunden a la Argentina, que han convertido un país de clase media en un país con el 35% de pobres estructurales, esto es la política. Hay gente que se da cuenta que lo que Argentina perdió es un proyecto integral de Nación que incluya a todos sus habitantes. Y eso viene de la mano de los valores que hicieron grande a este país. Somos la rebelión del sentido común en la Argentina”, concluyó.

Amigo de Estévez

Gómez Centurión recordó que fue compañero y amigo personal del teniente Estévez, héroe misionero condecorado post mortem por su valentía en la guerra de Malvinas. “Trabajamos en el mismo regimiento, hicimos juntos el curso de Comandos. Era un líder, un amigo y un ejemplo para todos nosotros”, recordó.