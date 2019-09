Desde la primera semana de octubre se reducirá la frecuencia de los viajes terrestres en todo el país

Gustavo Gaona, representante de la Cámara Empresaria del transporte de pasajeros de Larga Distancia (CELADI), precisó que el combustible que ellos adquieren ha incrementado un 25% porque su sector no cuenta con ningún tipo de subsidio del Estado. Anunció que para nos trasladar esta alza a los pasajeros, recortarán la frecuencia de los traslados en todo el país y que a finales de septiembre e inicios de octubre los pasajeros irán sintiendo estos cambios.

Gustavo Gaona. Canal 12

El incremento del precio del combustible afectó también a los transportistas de larga distancia, quiénes a diferencia de los pasajeros que compran en las estaciones de servicio, tienen que enfrentar un incremento del 25% de los costos.

Según el vocero de la Cámara Empresaria del transporte de pasajeros de Larga Distancia (CELADI), Gustavo Gaona, al verse afectados por este incremento tienen dos opciones o trasladar las alzas al consumidor o recortar la frecuencia de los servicios.

“Lo que ocurre es una descripción de la realidad, el combustible aumentó entre un 3% y 4% en las estaciones de servicio, pero a nosotros nos aumentó un 25%. Hay que aclarar algo que cuando se congelaba el combustible, el Gobierno precisó que solo era para los que compran en menor proporción, en cambio para nosotros los incrementos iban del 20% al 22% y generó que para nosotros que consumimos millones de litros, el gasoil nos sale más caro que lo de cuesta en la estación del servicio y Esto es lo que ha disparado muy fuertemente los costos”.

Precisó que, a diferencia de otros sectores, ellos no tienen un tipo de subsidio para contener estos mayores costos. Según Gaona que de esta manera están buscando si lo trasladan a los pasajeros o se ven obligados a reducir servicios. “Le hemos planteado a la autoridad nacional porque no solo aumentó el 25% sino que ya nos advierten de otras alzas en los próximos días”.

Precisó que hace 4 años trasladaban 41 millones de pasajeros y ahora el monto es de 31 millones, y estos no personas que se han ido a otras modalidades, sino que no pueden pagar el pasaje y no viajan. “Llegó el momento en que debemos tomar una solución y para no perjudicar a los pasajeros hemos visto reducir las rutas y frecuencias. No encontramos otra salida la verdad es que si íbamos a un pueblo cuatro veces ahora iremos menos”.

Anunció que en los primeros días de octubre se verían estos cambios “hemos recortado para mejorar nuestra eficiencia y costos en diferentes corredores del país es una realidad no exclusiva de nosotros, sino en todo el país”

El transporte terrestre brinda la posibilidad de vincular las provincias sobre sí sin necesidad de vincular otros puntos. En el caso de Posadas lamentó que la flota ya no se esté renovando. “El parque móvil ha envejecido y está en promedio de seis años es una realidad y se debe a esta coyuntura. El que se ve perjudicado no solo es la empresa sino el pasajero “.