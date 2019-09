Recital homenaje a Spinetta en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales “Hombre de Luz” organizado por FEDUN

En el Día de la Primavera y del Estudiante, la de Docentes de las Universidades (FEDUN) junto a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, homenajeó a uno de los músicos más importantes del rock argentino, Luis Alberto Spinetta.

En el marco de los 29 años de la presentación de su primer álbum en vivo como solista llamado Exactas, grabado durante el recital brindado en el auditorio de dicha facultad, reunieron a grandes artistas como Javier Malosetti, Rodolfo García, Daniel Ferrón, Leo Sujatovich, Baltasar Comotto, Daniel Colombres, Machi Rufino, Gustavo Spinetta, Lito Epumer, e invitados de lujo como: Leo García, Claudia Puyó, Emilio del Guercio y Lisandro Aristimuño, para agasajar a uno de los artistas más significativos del mundo del rock que marcó generaciones enteras y aún sigue vigente.

Todo fue pensado especialmente para vivir una tarde spinetteana, a medida que los fanáticos fueron entrando al auditorio se escuchaba Bill Evans y Sakamoto, música de la que el propio Luis Alberto, era aficionado. Mientras la gente iba llegando al parque del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria donde estaban las pantallas exteriores, se fueron sucediendo imágenes y audios recordando parte de la historia de Spinetta.

La canción apertura fue “El mundo entre tus manos”, y tocaron más de 20 canciones pasando por la clásica “Seguir viviendo sin tu amor”, “Ana no duerme”, cerrando con “Rutas Argentinas”.

Hacia el final, el público desconcentró al ritmo de “All you need is love” de los Beatles.