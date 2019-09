Rally: se presentó la quinta fecha del Campeonato Misionero, que se correrá desde el viernes en Puerto Libertad

La quinta fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se correrá desde el viernes por los caminos vecinales de Puerto Libertad,se presentó hoy en Sala de Prensa de Casa de Gobierno en Posadas, ante gran cantidad de medios presentes.

En la mesa estuvieron Fernando Ferreira, intendente de Puerto Libertad, Ignacio “Nacho” Allende, presidente de la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (Ampynar), Oscar Degiusti Subsecretario de Marketing y Promoción de Eventos del Ministerio de Turismo, el jefe de seguridad de la Ampynar, Comisario General (R) Néstor García Da Rosa, Rosana Monzón encargada de Unidad de Negocios de Posadas de Río Uruguay Seguros y Hugo Stanganelli, piloto del Grupo A y Eduardo Álvarez en representación de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) y la Asociación Argentina de Volantes (AAV).

“Es un placer para nosotros ir a una nueva localidad y descubrir el hermoso atractivo del Parque Acuático Municipal donde va a funcionar el Parque de Asistencia, y se va a hacer el Súper Especial, agradecer al intendente que rápidamente nos abrió las puertas del Municipio, también a Lucho Saenz y Ariel Jelen que se sumaron a trabajar en los caminos y encontramos en la zona norte, mucha gente fierrera, así que sabemos de las expectativas que hay”, indicó Allende al abrir la conferencia de prensa.

A su tiempo el intendente Ferreira agradeció “a la Ampynar, a los pilotos de la zona norte, porque nos permiten mostrar a Libertad a toda la provincia y anticipar lo que seguramente será una muy buena temporada de verano en nuestro Parque Acuático, que tiene todas las comodidades para recibir al rally Provincial. Para nosotros es una inversión, porque el rally moviliza toda la economía de nuestra localidad y esperemos tener rally por muchos años”.

Degiusti destacó que “el 20 por ciento de los eventos de las provincia tienen relación con los deportes y el automovilismo y en especial el rally es una de las actividades encuadradas en nuestras escapadas que proponemos desde el Ministerio. Libertad es una localidad con muchísimo potencial por la cercanía con Iguazú, pero también y a través de la gestión del intendente Ferreira, buscando una identidad propia con su gran atractivo como es el Parque Acuático Municipal y ese hermoso predio, que ahora con el rally muchos van a conocer por primera vez”.

El comisario General Néstor García Da Rosa destacó que “se hizo la recorrida de seguridad, se viene trabajando muy bien con la unidad regional y se están avisando a todos los vecinos que va a pasar el rally desde el viernes y siempre que vamos a una localidad por primera vez tratamos de hacer mucha educación y trabajar en la prevención”.

Por su parte, Álvarez resaltó que “pese a la difícil situación económica que estamos atravesando el rally no sintió el cimbronazo y mucho tienen que ver el trabajo de la Ampynar y la propuesta de carrera que se hicieron durante el año, como por ejemplo en este caso ir a una localidad nueva que siempre motiva al piloto a ir a correr. Tanto el Karting como el rally no tuvieron baja del parque, es más en algunas fecha se incrementaron y creo que este fin de semana no va a ser la excepción. Vamos a estar apoyando tanto con la FeMAD como con el ángel guardián que es la Asociación Argentina de Volante (AAV)”.

Monzón comentó “para Río Uruguay Seguros siempre es importante estar y queremos llevar tranquilidad que la AMPyNaRestá asegurada con la póliza para el espectador también en Puerto Libertad, donde estaremos presente con nuestro seguro como lo venimos haciendo desde hace varios años y sabemos de la responsabilidad con la que se trabaja”.

Mientras que el Mono Stanganelli indicó que “yo llevo más de 30 años corriendo y nunca corrí en Libertad, así que eso motiva y genera expectativa porque caminos vamos a encontrar es todo nuevo y eso da más ganas para ir a correr. Estamos peleando el campeonato y el subcampeonato con mi hijo así que espero tener revancha porque las últimas fechas el me viene ganando”.

La actividad de la quinta fecha comenzará el viernes con el reconocimiento de los caminos con autos particulares de las tripulaciones inscriptas y por la noche, desde las 20, se realizará la Rampa de Largada en la Plaza San Martín de Libertad.

El sábado, desde las 11.30, se disputará la primera etapa que tendrá cuatro pruebas especiales y el domingo, desde las 8, se disputará la segunda etapa que también tendrá cuatro pruebas especiales. La carrera terminará con el Súper especial que se disputará en el predio del Parque Acuático Municipal.

La competencia es organizada en conjunto entre la Municipalidad de Puerto Libertad y la AMPyNaR y será fiscalizada por la FeMAD.