Promueven prácticas de la caza y pesca más sustentables en la región del NEA

A través de un proyecto de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en conjunto con diversas instituciones, se busca concientizar sobre la importancia del cumplimiento de regulaciones existentes y prácticas adecuadas en materia de caza y pesca, con el fin de lograr actividades lo más sustentables posibles para el cuidado de los recursos naturales.

La caza y la pesca representan prácticas muy vigentes en la región noreste del país, de subsistencia, comercial o recreativa, sumado también en el caso de la pesca a su promoción en materia turística.

Sin embargo, pese a la magnitud de estas actividades en la región, muchas personas que las practican no tienen la información y conocimientos necesarios e indispensables acerca de las normativas vigentes que las regulan y del impacto socio – ambiental que dichas prácticas producen.

En ese marco, se puso en marcha un proyecto de extensión del programa “UNNE en el Medio” que tiene por objetivo promover el conocimiento de las regulaciones existentes en materia de caza y pesca en la región, así como de la información necesaria para favorecer que estas actividades lleguen a ser lo más sustentable posible.

“Caza y Pesca: con conciencia es Sustentable” se denomina el proyecto que es coordinado desde la Facultad de Ciencias Veterinarias y que cuenta con la participación del grupo “Fauna Kuarahy”, un grupo conformado por docentes, graduados y principalmente estudiantes de distintas unidades académicas de la UNNE, que trabajan en el cuidado de la fauna silvestre.

Los principales lineamientos del proyecto fueron expuestos en el marco de la Jornada “Caza y Pesca: con conciencia es Sustentable”, realizada el viernes último en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE.

Durante la jornada se realizaron exposiciones sobre las vedas y su importancia en el manejo de los recursos, marcación de peces, los planes de control de mamíferos exóticos, y sobre la importancia de las áreas de parques y reservas para la protección del recurso.

“Creemos que enfocando en el conocimiento de las normativas vigentes en materia de caza y pesca, y en algunos aspectos importantes del cuidado de las diversas especies, podremos contribuir en hacer más sustentables estas prácticas” comentó Alfredo Oscar González, director del proyecto que cuenta con la dirección compartida con la médica veterinaria Gladys Obregón, ambos docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Destacó que se prevé dar a conocer información desde la universidad a la comunidad por medio de charlas y la entrega de material informativo, involucrando instituciones educativas para así llegar al público en general, profesionales y estudiantes de nivel primario, secundario y universitario.

Con la información recolectada tanto en las instituciones que se visitarán, así como de la obtenida mediante la observación in situ de los pescadores comerciales y deportivos, en el Río Paraná, y con los cazadores, se pretende realizar estadísticas que permitan valorar la situación actual.

La iniciativa se desarrolla en articulación con numerosas instituciones, como ser organismos competentes de contralor, municipios, y establecimientos educativos.

El director del proyecto señaló que si bien tanto en la caza y la pesca se cometen violaciones a conciencia de las normativas existentes, también es común observar prácticas no adecuadas productos del desconocimiento de dichas normativas o del impacto ambiental de algunas prácticas.

Para graficar, mencionó algunas de las prácticas no adecuadas en cuanto a caza, como no contar con la autorización del propietario o administrador o poseedor o tenedor a cualquier título legitimo del campo, cazar animales declarados Monumentos Naturales, como Ciervo de los Pantanos, Venado de las Pampas, Aguará Guazú, Lobito de Río y Oso Hormiguero Gigante, entre otros, o cazar un número mayor a lo establecido por ley o hacerlo fuera de la época de caza.

En cuanto a la pesca, las principales prácticas no adecuadas son no respetar medidas mínimas ni máximas o extraer un número mayor del permitido por pescador y/o embarcación por día, y no respetar épocas de veda y zonas en las cuales pescar.

En el marco del proyecto se prevé una primera instancia de capacitación de los participantes del proyecto, recopilación de información, de contacto con las instituciones, definición de actividades, entre otras acciones.

En tanto, hasta el momento están previstas charlas en colegios de Corrientes-Capital, Yapeyú, San Luis del Palmar, Yatayti Calle, y se proyecta incluir otras instituciones.

Desde el Grupo Fauna Kuarahy destacaron que el proyecto de extensión logra plasmar en acciones, una respuesta desde la Universidad a una problemática observada en las distintas actividades que vienen realizando como grupo de trabajo para la preservación de la fauna silvestre.

La colaboradora del grupo Fauna Kuarahy, Pamela Teibler, resaltó la activa participación de los estudiantes en el proyecto, quienes como equipo evidencian una gran preocupación por la situación de la fauna silvestre, y están dispuestos a participar en acciones de concientización para su cuidado.