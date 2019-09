Otra nadadora argentina intentará cruzar el Canal de la Mancha, esta vez para visibilizar a los soldados no identificados de Malvinas

Se trata de Catalina Giaccaglia, quien desea mostrarse ante el mundo y transmitir un mensaje de concientización: que las familias de los combatientes en la guerra se acerquen a hacerse el ADN, para así lograr la identificación de los últimos 8 soldados. Lo hará sin traje de neoprene, razón por la que hace unos días un nadador tucumano fue rescatado, tras sufrir hipotermia en las mismas aguas frías.

Giaccaglia es una nadadora marplatense vinculada a la fundación “No me Olvides”, que trabaja en el reconocimiento de los soldados caídos en la guerra de Malvinas. Ya se reconocieron -con el impulso de la organización- 123 hombres, y el con el objetivo de que se identifique a los 8 restantes es que la argentina intentará recorrer 38 kilómetros por las aguas frías del Canal de la Mancha (en el Reino Unido), sin traje de neoprene. Su objetivo es hacer un llamado a las familias, que aún no se hicieron las pruebas de ADN.

“La idea de nadar por Malvinas surgió hace 2 años, cuando realicé una carrera en las Islas, llamada Desafío del Atlántico Sur. Fue un circuito, no un cruce, en la bahía de San Carlos. Durante el proceso de entrenamientos conocí a Julio (Aro) y su fundación, y eso me llevó a interiorizarme más en lo que fue la guerra, porque yo aún no había nacido ni tengo allegados que hayan estado”, comentó la deportista a Infobae.

Según lo plasmado en dicho medio, la nadadora buscará hacer historia recorriendo los 38 kilómetros que conectan al oeste de Europa, noroeste de Francia y la isla de Gran Bretaña. Lo hará bajo la fiscalización de Channel Swimming Association, y para ser validada en la recorrida no debe usar traje de neoprene, tocar el barco, utilizar patas de ranas y tampoco debe detenerse, salvo para tomar agua.

Se trata de una práctica muy riesgosa, ya que el pasado 10 se septiembre un joven nadador argentino, de 34 años, fue rescatado del mismo intento, tras no usar traje de neoprene y entrar en estado de hipotermia. El deportista, nacido en Tucumán, buscaba ser el primer argentino en conquistar la Triple Corona en aguas abiertas

Catalina se entrena desde hace una semana en Gran Bretaña, y espera a que se den las condiciones climáticas para poder intentar su recorrido: “Del 20 al 27 fue la semana que me dieron como posible para salir. Esto me genera incertidumbre, yo tengo todas mis cosas preparadas. Trato de manejar las ansiedades, aunque es difícil. Es parte del juego del Canal esto. Esto es naturaleza pura, no se puede forzar nada. Hay que esperar el momento. Pero tengo la fortaleza y las ganas”, concluyó Catalina en una entrevista a Infobae.