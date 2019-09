Emotivo reconocimiento a profesionales del Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro

El Hospital Pediátrico realizó un acto en reconocimiento por el servicio y la trayectoria en salud pública dentro del nosocomio. La misma tuvo como protagonistas a los trabajadores del área administrativa y afines. La actividad inicio con las palabras del director del Hospital de Pediatría Dr. Gustavo Puentes quien expresó “hoy reconocemos a grandes personas de nuestra familia que es el hospital de pediatría, gente comprometida con los niños que han dejado mucho tiempo de vida en el hospital y contribuyeron a que hoy seamos este gran equipo que es el Hospital de Pediatría, desde el lugar que nos toca”.

Por su parte uno de los homenajeados el Sr. Cantero Marcelo expresó a los presentes que es importante la función que cada uno desempeña en el hospital, no solamente del médico sino de los administrativos que trabajamos para que ese niño obtenga lo que necesita, nosotros también trabajamos por los niños” Por otro lado también se expresó, la Sra. Rosalba Jara, quién comentó a los presentes “Yo soy de Eldorado, y cuando pedí mi pase a Posadas, lo primero que me dijeron es que Posadas no iba a ser nada fácil entonces vine y me encontré con buenas personas con quienes pude hacer amistad y familia. Ahora me encuentro con los 25 años rodeada de compañeros y amigos, estoy muy emocionada y agradecida”.

Los reconocimientos se otorgaron a: Acuña Graciela Noemí con 27 años de servicio que se desempeña en el Servicio de estadísticas como secretaria de sala; González Fabián con 27 años de servicio que se desempeña en la farmacia del nosocomio; Caballero Petrona con 26 años de servicio desempeñándose en servicio de admisión de pacientes; Cantero Marcelo con 25 años quien se desempeña en el servicio de compras; Febre Juan Carlos con 25 años de servicio en el servicio de arancelamiento; Márquez Rubén Danilo con 25 años de servicio quien se desempeña en el Servicio de estadísticas- archivo; Rodríguez María Ester con 25 años de servicio y se desempeña en la de admisión de pacientes del Servicio0 de Salud Mental; Velozo Miguel con 25 años de servicio en el departamento técnico- telefonía; Villalba Marcelo Raúl con 25 años de servicio en el área de compras y suministros; Capaia Rafael con 25 años de servicio en el nosocomio en el sector automotores, pero también prestó servicio 22 años en quirófano y mantenimiento; Díaz Graciela con 25 años de servicio en farmacia del hospital y Rosalba Jara con 25 años en Salud pública actualmente se desempeña en el Servicio de estadística como secretaria de sala.

También se mencionaron a los agentes que no pudieron estar presentes por razones personales ellos son: Rodríguez Daniel con 30 años de Servicio que se desempeña en el Servicio de patrimonio- sector automotores; Stumfs Mónica con 27 años de servicio y trabaja en el servicio de admisión de pacientes y Fontora Guillermo con 25 años de servicio que actualmente se desempeña en el área de informática.