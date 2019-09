A diferencia de años anteriores no todos los comercios cerrarán sus puertas por el feriado

En el marco del Día del empleado de Comercio, Agustín Gómez, secretario del sindicato precisó que llegaron a un acuerdo con algunos establecimientos para que puedan abrir pero sin condicionar la presencia de sus empleados o, en caso se llegue a un acuerdo, se le abone el doble del salario como lo exige la Ley. Más de 20 mil trabajadores de comercio celebran hoy su día en un contexto donde la crisis no es ajena a ellos.

Si bien el Día del Empleado de Comercio es el próximo 26 de septiembre, para el Secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio, Agustín Gómez, este año se optó trasladarlo a hoy lunes 23 por una cuestión operativa y de comodidad, tras un acuerdo a nivel nacional entre las diferentes cámaras y la Federación Argentina de Empleados de Comercio.

Señaló que esta medida también facilita los procesos de las empresas que cuentan con maquinaria y tendría que interrumpir el funcionamiento dentro de semana, específicamente en máquinas complejas de encender y apagar.

“A pesar de la crisis y las bajas ventas, se tomó como positivo el cierre de los comercios hoy lunes”.

Señaló que algunos establecimientos California, Vital Jaguar, Multiservice, Macro, salones de electrónica como Ribeiro, entre otros.

Señaló la Ley 26541 no obliga a que cierre el comercio en esta fecha, pero sí explica que el empleador tiene la posibilidad de dar el descanso o pagar el doble del jornal. “muchos dueños de pequeños negocios optan por abrir los comercios (…) este año fuimos más flexibles y permitimos que abran por una cuestión de que se entiende que está complicada la economía”.

Comentó que cuando ellos solicitan el cierre del comercio en este día, es porque muchos dueños no cumplen y presionan a sus colaboradores asistir y no tomarse el descanso. “En las tiendas chicas donde puede atender el dueño seremos más flexibles y acordamos con el dueño de que se abrirá el comercio, pero que el trabajador no irá, queremos que el trabajador tenga su descanso merecido”.

Recordó que aquel empleado que trabaja hoy recibirá el doble de salario. “tuvimos casos en los que reclamamos el pago de la jornada doble (…) Con el recibo de octubre le pedimos que aquellos que trabajaron y controlaron su labor verifiquen que se les pague en el recibo del sueldo”.

Gómez estimó que en total unos 20.000 trabajadores celebran hoy su día, de estos solo 5.000 están afiliados al gremio.